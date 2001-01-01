Футбол

«Бешикташ» заплатит «Шальке» за Коноплянку 2,5 миллиона евроСпорт-Экспресс 01:15

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Немецкий клуб настаивает на трех переводах вместо семи в течение 6 месяцев. В прошедшем сезоне футболист провел 21 матч за "Шальке" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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«Бешикташ» заплатит €2,5 млн за Коноплянку

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«Бешикташ» заплатит «Шальке» за Коноплянку 2,5 миллиона евро

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«Шальке» хочет, чтобы «Бешикташ» заплатил за Коноплянку 2,5 млн евро тремя траншами в течение полугода

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