Футбол
«Бешикташ» заплатит «Шальке» за Коноплянку 2,5 миллиона евроСпорт-Экспресс 01:15
Немецкий клуб настаивает на трех переводах вместо семи в течение 6 месяцев. В прошедшем сезоне футболист провел 21 матч за "Шальке" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:07, Вашингтон
Культура
«Мисс Екатеринбург-2019» оставят без автомобиля
Обновлено в 06:55
Спорт
Пять российских тяжелоатлетов отстранены за допинг
Пять российских тяжелоатлетов отстранили от соревнований после перепроверки на допинг.
Обновлено в 06:57
Экономика
Сбербанк ввел услугу по снятию наличных через СМС без карт
Сбербанк внедрил на всей территории России услугу по снятию наличных в банкоматах без карт по коду из СМС, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 06:16
Политика
В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму
В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Политика
Кремль рассказал о реакции Путина на митинги в Москве
Обновлено в 06:05
Происшествия
Священника отстранили от служения после крещения ребенка в Гатчине
Обновлено 11 августа в 19:55
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Авто
Honda объявила о скидках на кроссоверы Honda CR-V и Pilot
Обновлено в 05:06
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Политика
Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски
Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил признался журналистам, что любит украинский язык всем сердцем, но говорит на русском.
Обновлено в 06:56
Футбол
Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии
В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:05
Армия и оружие
Песков: Трамп не удивил Кремль заявлением о ракетных разработках США
Президент США Дональд Трамп не удивил Кремль словами о разработках новых американских ракет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Ольга Бузова разозлила блогеров, назвав себя блокадницей
Интернет-пользователи обрушились с критикой на певицу и телеведущую Ольгу Бузову, которая в одном из видео, размещенном на своей странице в Instagtam, назвала себя блокадницей.
Обновлено в 06:55
Политика
Путин встретится со строителями трассы «Таврида» в Крыму
Обновлено в 06:48
Футбол
Фернандо Льоренте может перейти в «Наполи»
Испанский нападающий может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В услугах 34-летнего форварда заинтересован «Наполи».
Обновлено в 04:29
Общество
Доля семей среднего класса не превышает 20% по всей России
Эксперты подразумевали под семьями среднего класса тех, кто способен купить себе квартиру, автомобиль, а после выплаты кредитов и других ежемесячных обязательных расходов у семейства должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов на одного человека.
Обновлено вчера в 11:13
Общество
В России вступили в силу правила регистрации сделок с недвижимостью
С 13 августа в России вступили в силу новые правила регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи.
Обновлено в 06:12
Политика
Аксенов рассказал Путину об итогах крымской «пятилетки»
Обновлено вчера в 08:41
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Катя Гусева рассказала о романе с Филиппом Киркоровым и его изменах
Обновлено вчера в 12:22
Общество
Жители РФ стали чаще собирать грибы и ягоды
Обновлено в 03:46
ЖКХ
Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за аварии
Обновлено в 04:34
Авто
Mitsubishi Xpander опередил по продажам Toyota Rush
Обе модели: Toyota Rush и Mitsubishi Xpander были представлены в Индонезии в 2017 году. И сразу они получили небывалую популярность.
Обновлено в 06:20
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Спорт
Алия Мустафина: Мысли о завершении карьеры оставлю при себе
Что касается мыслей о скором завершении своей карьеры в спорте, то я их оставлю при себе.
Обновлено в 06:57