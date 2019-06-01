Футбол
«Бешикташ» заинтересован в услугах ВлашичаЧемпионат вчера в 23:46
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», может в летнее межсезонье оказаться в Турции. Как сообщает Liverpool Echo, в услугах хорватского футболиста заинтересован «Бешикташ».
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