Футбол

«Бешикташ» заинтересован в услугах ВлашичаЧемпионат вчера в 23:46

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», может в летнее межсезонье оказаться в Турции. Как сообщает Liverpool Echo, в услугах хорватского футболиста заинтересован «Бешикташ».
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«Бешикташ» заинтересован в услугах Влашича

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