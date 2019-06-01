«Бешикташ» заинтересован в услугах ВлашичаЧемпионат вчера в 23:46

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», может в летнее межсезонье оказаться в Турции. Как сообщает Liverpool Echo, в услугах хорватского футболиста заинтересован «Бешикташ».

Политика Против Порошенко завели дело о захвате власти Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.

Происшествия Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве Проверка на полиграфе подтвердила виновность бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова в убийстве знакомой.

Политика Дональд Трамп назвал Меган Маркл злобной Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что был крайне удивлен "злобными" комментариями герцогини Сассекской Меган Маркл в его адрес.

Шоу-бизнес Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.

Игры Открылись предварительные заказы Call of Duty: Modern Warfare Версия для персональных компьютеров распространяется через сервис Battle.net, как и было с Black Ops 4. На консоли PlayStation 4 дополнения и разнообразные обновления для игры станут выходить на неделю раньше благодаря соглашению между Activision и Sony.

Армия и оружие Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3.

Происшествия 12 человек погибли в результате стрельбы в Вирджинии В результате погибли 12 человек, ещё четверо госпитализированы. Состояние трёх пострадавших медики оценивают как критическое.

Политика Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.

Общество Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.

Происшествия В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.

Шоу-бизнес Камила Джорджи поделилась горячим фото в купальнике Итальянская теннисистка Камила Джорджи выложила снимок со своего отдыха на пляже.

Общество С 1 июня россияне смогут составлять одно завещание на двоих С 1 июня в России вводится возможность совместных завещаний и наследственных договоров, при заключении которых супруги могут по обоюдному согласию оставлять общее имущество любым лицам и каким угодно образом определить доли наследников.

Общество МВД: Около 50% задержанных на станции Шиес приехали из других регионов Около половины граждан, в отношении которых были составлены протоколы об административных нарушениях после задержания на станции Шиес Архангельской области, являются жителями других регионов.

Здоровье Россияне в Таиланде пытаются эвакуировать соотечественника с инсультом Россияне, живущие и работающие в Таиланде, пытаются помочь с организацией эвакуации на родину 69-летнего соотечественника, перенесшего тяжелый инсульт и оказавшегося после лечения без средств, сообщил РИА Новости один из волонтеров Арсений Камышев по телефону из города Чиангмая на севере Таиланда.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская впервые рассказала о разводе с Кириллом Дыцевичем Актриса Настасья Самбурская не любит афишировать личную жизнь, а в эфире шоу «Пятница с Региной» скудно, но все-таки рассказала о наболевшем эпизоде.

Происшествия Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.

Политика Помпео считает НАТО важным инструментом для устрашения России По мнению Помпео, "НАТО является очень важным инструментом для устрашения России".

Общество Какие законы вступят в силу с 1 июня в России С 1 июня в России вступает в силу целый ряд новых законов, которые будут касаться внутрисетевого роуминга, оформления детских пособий и процедуры тюнинга автомобилей.

Происшествия В убийстве бизнесмена Минеева подозревают банкира Горбунцова Беглый банкир Герман Горбунцов стал контролировать бизнес застреленного предпринимателя Александра Минеева.

Политика Путин присвоил имена великих россиян аэропортам Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен великих россиян.

Футбол Президент УЕФА Чеферин сравнил договорные матчи с раковой опухолью Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о том, как его организация борется с договорными матчами в различных лигах, информирует Lavanguardia.

Экономика НТВ сообщил о выводе Ходорковским из России $51 млрд Согласно расследованию телеканала НТВ, которое связано с бизнесменом и приватизацией ЮКОСа в 1990-х годах, под названием «Кровавая империя Михаила Ходорковского», на эту сумму были выведены дивиденды миноритарных акционеров, а большая часть средств в настоящее время находится в Нидерландах.

Экономика Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.