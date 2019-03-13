Футбол
«Бешикташ» уже четыре месяца не платит Кариусу зарплатуSport24.ru 07:49
Турецкий «Бешикташ» задолжал более 1 млн евро арендованному у «Ливерпуля» вратарю Лорису Кариусу. Стамбульский клуб не платит немцу зарплату с октября прошлого года. Представители Кариуса обратились с жалобой в ФИФА, сообщает Times.
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В ряде стран мира пользователи Facebook и Instagram столкнулись со сбоем в работе социальных сетей.
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Политика
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что ФСБ перекрыла поставки из России комплектующих для украинского оборонно-промышленного комплекса.
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Совет Федерации одобрил закон о неуважении к госсимволам
Совет Федерации на заседании в среду одобрил пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам власти.
Обновлено в 07:32
Политика
В Госдуме ждут от Росавиации ответа об эксплуатации в России Boeing 737 MAX 8
«Хорошо, что наши перевозчики используют всего лишь два Boeing 737 MAX 8. Вопрос, почему российское небо до сих пор не закрыли для таких машин, нужно задать Росавиации», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Владимир Афонский.
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В США 50 человек обвинили во взятках при поступлении в элитные вузы
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Наука
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Квантовый компьютер смог вернуться на долю секунды в прошлое, "нарушив" второй закон термодинамики - такого результат смогли добиться ученые из России, США и Швейцарии.
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