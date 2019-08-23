Футбол
«Бешикташ» сделал предложение Гоналону, которым интересуется «Спартак»Sport24.ru 05:44
По информации Sky Sport Italia, турецкий клуб сделал предложение римлянам об аренде 30-летнего игрока на сезон с возможностью выкупа. Во вторник французское издание Le 10 Sport сообщило, что в услугах француза заинтересован «Спартак».
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Политика
Путин назвал цель США при выходе из ДРСМД
Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 23 августа, заявил, что единственная цель американской стороны при выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — прикрыть работы, которые Вашингтон проводил в нарушение ДРСМД.
Обновлено в 06:11
Политика
В Кремле заявили о налаживании диалога между Путиным и Зеленским
Кремль констатирует налаживание контакта в развитии договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Пятеро участников перестрелки в Краснодаре задержаны в Сочи
Пятеро участников перестрелки в Краснодаре, в результате которой погиб мужчина, задержаны правоохранительными органами в Сочи.
Обновлено в 04:03
Политика
The Guardian назвала Крым российским
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану вызвали в суд скорую помощь
Судья Лефортовского суда Москвы в пятницу решила лично вызвать скорую помощь обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:21
Единоборства
Ковалёв и Ярд прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона мира WBO
Чемпион мира по версии WBO, российский боксёр Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания перед титульным боем.
Обновлено в 05:15
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Конкурсный управляющий "Русской фильм группы" (РФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета "Ведомости".
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Системы С-400 сбили на учениях мишени, летевшие на скорости более 2000 км/ч
Зенитные ракетные системы С-400 в рамках учений сбили на полигоне Ашулук (Астраханская область) восемь мишеней, летевших на скорости более 2000 км/ч и имитировавших крылатые ракеты.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
"Особый интерес у интернет-пользователей вызовет архивный документ, содержащий ультиматум генерала армии Федора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР", — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено вчера в 17:38
Политика
Киев засомневался в сохранении санкций против России
Киев, скорее всего, не сможет повлиять на сохранение экономических санкций в отношении России.
Обновлено в 05:05
Авто
Названа розничная цена Aurus Senat
На сегодняшний день уже есть предзаказ на 500 автомобилей.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Краснодаре локализовали пожар на кровле склада
Спасатели локализовали пожар на кровле склада в Краснодаре на площади 250 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Обновлено в 05:03
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о сокращенной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду оценить возможность введения в стране четырехдневной рабочей недели.
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия
Аварийно севший в поле А321 начали разрезать на части
Специалисты в пятницу начали разрезать на части самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 05:29
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором отправилась к МКС
«Со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур 22 августа 2019 года в 06:38:32 мск успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблём "Союз МС-14"», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 00:54
Происшествия
У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения
Московские специалисты завершили обследования врачей медучреждений Архангельска, которые оказывали помощь пострадавшим при ЧП в Неноксе 8 августа.
Обновлено в 05:46
Наука
ИИ научился смотреть на магические трюки по-человечески
В магических трюках, которые показывают иллюзионисты, нет магии, весь успех их выполнения сводится к ловкости рук.
Обновлено вчера в 09:58
Общество
Самая большая мечеть в Европе названа именем Рамзана Кадырова
Открытие мечети приурочено к дню рождения отца Рамзана Кадырова — первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, которое широко отмечается 23 августа.
Обновлено в 01:16
Музыка
Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле
Лайма Вайкуле и Игорь Крутой стали крестными дочери композитора Раймонда Паульса в 1994 году.
Обновлено вчера в 02:16
Общество
Четыре региона удержали зарплаты бюджетников на уровне майских указов
Зарплаты бюджетников, подпадавших под действие майских указов президента Владимира Путина от 2012 года, в первой половине 2019 года формально достигают целевых значений по всем категориям работников лишь в четырех регионах России.
Обновлено в 00:00
Авто
Девять тысяч неисправных машин Mercedes-Benz застряли на территории старого аэропорта
Как стало известно, на территории старого аэропорта, недалеко от немецкого города Бремен расположились около 9 тыс. неисправных автомобилей Mercedes-Benz.
Обновлено в 04:55
Общество
Twitter обжаловал в Верховном суде России штраф в 3 тысячи рублей
Верховный суд зарегистрировал жалобу представителя Twitter на штраф за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории России.
Обновлено в 03:44
Кино
Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Обновлено в 04:49
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.
Обновлено в 02:53
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Авто
Электрохэтч Chevrolet Bolt увеличил запас хода до 417 км
Обновлено в 04:51
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали пример Гарри и Меган
Герцог и герцогиня Кембриджские решили показать британцам пример скромности и вместе с детьми отправились в Шотландию рейсом эконом-класса, передаёт teleprogramma.pro.
Обновлено в 03:15
Наука
Сдвиговое течение нарушило симметрию волн на воде
Оказывается, для этого необходимо создать сдвиговое течение, пишут авторы в Journal of Fluid Mechanics.
Обновлено вчера в 08:29