Футбол
«Бешикташ» сделал «Зениту» предложение о переходе МакаProstoProSport 04:21
Турецкий «Бешикташ» сделал «Зениту» предложение о переходе словацкого полузащитника Роберта Мака, а агент игрока Юрас Венглос заявил, что его клиент намерен этим летом сменить команду.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
Обновлено в 03:21
Политика
Венесуэла обратится в Совбез ООН из-за угрозы блокады со стороны США
Глава Венесуэлы Николас Мадуро намерен обратиться в Совет Безопасности ООН из-за угрозы стране.
Обновлено вчера в 18:39
Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.
Обновлено в 02:19
Политика
Зеленский пригрозил депутату Иванчуку обнародовать все его телефоны
Рабочий визит в пятницу, 2 августа, транслировал телеканал "112 Украина" Зеленский обратил внимание, что в зале присутствовал депутат прошлых созывов и нового парламента, мажоритарщик Андрей Иванчук, и спросил его, может ли он помочь со строительством дорог.
Обновлено вчера в 08:28
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Семь человек арестовали в Италии по делу о давке в клубе
Стражи порядка арестовали семь человек по делу о панике и давке в клубе, жертвами которой стали шесть человек в городе Коринальдо.
Обновлено в 05:14
Футбол
«Барселона» подтвердила стоимость трансфера Малкома
«Барселона» официально озвучила сумму трансфера бразильского полузащитника Малкома в «Зенит».
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
В Кизеле на пожаре погибла семья с пятилетним ребенком
Обновлено в 01:26
Политика
Получивших российские паспорта украинцев допросили
Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.
Обновлено в 01:35
Общество
В Гидрометцентре назвали причины холодной температуры летом в России
Эксперт Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причинах погодной аномалии летом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Политика
Путин и Трамп обсудили отставку посла США в России
Журналисты выяснили, что главы государств обсудили отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 03:45
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Слова владельца сафари-парка о передаче Сибири немцам назвали гнусными
Заявление владельца крымского сафари-парка для львов «Тайган» Олега Зубкова, который выразил сожаление тем, что Сибирь не досталась немцам в 1941 году, является гнусным и отвратительным.
Обновлено в 03:15
Гаджеты
Промо-изображения EMUI 10 от Huawei опубликованы до премьеры
В первую очередь стоит отметить промо-изображения оболочки EMUI 10, однако по своей сути они является малоинформативными, да и разобраться в них без подсказок крайне сложно.
Обновлено в 04:17
Интернет
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено вчера в 01:00
Общество
Мэрия Москвы согласовала 100-тысячные митинги
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия
Женщине хотят ампутировать обе ноги после купания в джакузи
46-летняя жительница Уэльса Хейли Томас может потерять обе ноги после того, как она искупалась в джакузи.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Ленобласти в ДТП с КамАЗом погибли три человека
Обновлено в 04:45
Общество
В Парке Горького начался фестиваль «Шашлык Live»
Сегодня и завтра в Парке Горького проходит фестиваль «Шашлык Live».
Обновлено в 04:02
Происшествия
Россияне подрались на борту самолета в Турции
Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 03:13
Игры
Super Mario Bros превратили в шутер от первого лица
Создатель канала YouTube-канала Sean Noonan создал уровень Super Mario Bros в виде шутера от первого лица.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Петербурге мужчина угнал машину ГИБДД, чтобы догнать эвакуатор
В Санкт-Петербурге мужчина угнал автомобиль ГИБДД, чтобы догнать эвакуатор, увозящий его машину.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Самолет США провел разведку вблизи Черноморского побережья России
Самолет ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку около берегов Крыма.
Обновлено в 05:28
Космос
Путеводитель в мир космоса. 2 августа увлекательный парк открывает свои двери в Магнитогорске
Магнитогорцев ждет увлекательное путешествие в уникальном парке приключений «Космодрайв».
Обновлено вчера в 03:45
Гаджеты
ZTE представит собственный 5G-модем для смартфонов во второй половине 2019 года
Если смартфон Huawei имеет собственный 5G-модем Balong 5000, то аппарат ZTE оснащён решением от Qualcomm (Snapdragon X50).
Обновлено в 04:24