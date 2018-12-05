Футбол

«Бешикташ» рассматривает подписание полузащитника «Краснодара» Каборе
Матч ТВ
вчера в 18:36

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе может продолжить карьеру в Турции. К 30-летнему футболисту проявляет интерес «Бешикташ». Турецкий клуб в январе готов сделать предложение по хавбеку.
Матч ТВвчера в 18:36

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«Бешикташ» проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» Каборе

Чемпионатвчера в 20:49

«Бешикташ» рассматривает подписание полузащитника «Краснодара» Каборе

Sportbox.RUвчера в 18:36

«Бешикташ» рассматривает подписание полузащитника «Краснодара» Каборе

Матч ТВвчера в 18:36

Хавбек «Краснодара» может перейти в турецкий «Бешикташ»

Газета.Ruвчера в 16:39

«Бешикташ» заинтересован в услугах полузащитника «Краснодара»

Soccer.ruвчера в 16:35

Каборе может перейти в «Бешикташ»

Sports.ruвчера в 16:59

«Бешикташ» заинтересован в полузащитнике «Краснодара» Каборе

Sport24.ruвчера в 16:11
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Футбол

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Обновлено вчера в 16:00
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Шарль Каборе
Футболист
Футболист из Буркина-Фасо, полузащитник клуба «Краснодар» и сборной Буркина-Фасо. Рекордсмен сборной Буркина-Фасо по количеству матчей.
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Бешикташ
Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб, входящий в спортивное объединение «Бешикташ», и базирующийся в одноименном районе Стамбула, возле Босфора, около дворца Долмабахче. 15-кратный чемпион Турции по футболу. Вместе с «Галатасараем» и «Фенербахче» формирует «Большую тройку» турецкого футбола. Единственный турецкий клуб, полным составом представлявший страну на международном уровне, а также одна из трех команд, наряду с «Галатасараем» и «Фенербахче», никогда не покидавшая высший дивизион Турции с момента его формирования в 1959 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Водафон парк», вмещающем 41 903 зрителя.
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