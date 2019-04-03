Футбол

«Бешикташ» предложит «Эвертону» € 17 млн за ВлашичаЧемпионат 03:17

ЦСКА — Уфа
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 31 марта
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
25′
26′
Боян Йокич
39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
64′
70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
76′
79′
Оливье Тилль
84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
84′
87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
90′+1′
90′+2′
Сильвестр Игбоун
Как сообщает 24sata.hr, турецкий клуб, просматривавший хавбека в недавнем матче с «Уфой» (2:2), в скором времени сделает «ирискам» первое предложение по игроку в размере € 17 млн. При этом, по словам издания, «Эвертон» в случае продажи Влашича постарается выручить крупную сумму с трансфера.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: «Бешикташ» предложил 17 миллионов евро «Эвертону» за Влашича

Матч ТВвчера в 15:32

«Бешикташ» предложит «Эвертону» € 17 млн за Влашича

Чемпионат03:17

«Бешикташ» готов купить Влашича за 17 миллионов евро

Спорт-Экспресс02:35

«Бешикташ» заинтересован во Влашиче

Sport.ru04:44

«Бешикташ» готов заплатить за игрока ЦСКА €17 млн

Газета.Ru03:47

Представители «Бешикташа» просматривали Влашича на матче ЦСКА – «Уфа»

Советский спортвчера в 08:07

Представители «Бешикташа» просматривали Влашича на матче с «Уфой»

РИА Новостивчера в 07:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:38, Ашберн
Политика

В Крыму оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

Обновлено в 05:41
Общество

Путин и Медведев поздравили с юбилеем ректора МГУ Садовничего

С юбилеем академика РАН поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:15
Авто

Путин откроет автозавод Mercedes-Benz в Подмосковье

Сегодня, 3 апреля, президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 00:23
Авто

В Сети появились первые изображения нового BMW X5 M

BMW X5 M существенно преобразится сзади, где появится полностью новый бампер с расположенными по бокам вертикальными противотуманными фарами.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории

Правоохранители расследуют уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении мэра Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес

Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха

Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.
Обновлено вчера в 14:58
Общество

Прокуратура отменила концерт группы «Дискотека Авария»

Обновлено в 06:09
Происшествия

Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 08:11
Здоровье

Как тренироваться для похудения, рассказали эксперты

Эксперты из Бразилии и Великобритании рассказали, как эффективно тренироваться для похудения.
Обновлено 01 апреля в 12:52
Экономика

В ЦБ заявили о позитивном вкладе санкций в развитие экономики

Санкции внесли позитивный вклад в развитие российской экономики, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.
Обновлено в 05:38
Общество

Пираты начали продавать электронные книги на «Авито» и «Юле»

Корреспондент «Ведомостей», который купил несколько электронных книг на Avito, отметил, что их продавцы уверены в том, что продают легальный товар.
Обновлено в 04:23
Общество

Правительство подготовило законопроект о здоровом питании

Проект закона об «идеологии здорового питания» подготовили в правительстве России, об этом в среду, 3 апреля, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая в Государственной думе в ходе «правительственного часа».
Обновлено в 05:01
Футбол

Уткин не намерен подавать заявление в полицию после нападения

Известный футбольный журналист и комментатор Василий Уткин заявил, что не будет подавать заявление в правоохранительные органы после нападения, которому он подвергся 2 апреля.
Обновлено в 03:47
Экономика

Пять новых налогов предлагают ввести в России

В кодекс планируется внести пять новых глав - об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 03:03
Общество

Автор слов о молодежи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу

Автор скандальной фразы "государство не просило вас рожать", экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заступила на новую должность – замдиректора дворца игровых видов спорта "Уралочка".
Обновлено вчера в 14:39
Общество

В Совфеде предложили изменить выплаты на третьего и последующих детей

Кутепов предложил совершать единовременную выплату на третьего и последующих детей в размере 50 тыс. руб. Более того, председатель предложил ввести обязательное питание в школах независимо от заработка родителей, возможность бесплатного проезда на внутригородском транспорте для школьников, а также скидку на коммунальные услуги не ниже 30%.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде

Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.
Обновлено вчера в 21:54
Политика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Общество

Названы марки опасного куриного фарша

Обновлено в 01:10
Происшествия

В военной академии Можайского в Петербурге произошел взрыв

Обновлено вчера в 07:15
Политика

В России появилась еще одна «могила» Путина

Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан).
Обновлено в 05:24
Экономика

Премьер-министр Дмитрий Медведев прилетел в Пермь

В Перми прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 06:34
Политика

Украина запретила любое авиасообщение с Россией

Регулярное авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Соцсети: Челнинский бронеавтомобиль «Патруль» замечен в Сирии

Обновлено в 05:02
Происшествия

В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ

В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Красноярске школу эвакуировали из-за пожара

Как сообщило красноярское МЧС, были эвакуированы около 800 человек — 715 учащихся и 64 работника школы.
Обновлено в 02:00
Политика

Президент Алжира ушел в отставку

82-летний президент Алжира находился у власти 20 лет. После перенесенного в 2013 году инсульта его редко видели на публике.
Обновлено вчера в 15:01
Политика

Песков рассказал о подготовке встречи Путина и президента Эстонии

Ранее сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".
Обновлено в 05:22
Космос

Рогозин объяснил увольнение разработчиков корабля «Федерация»

Обновлено вчера в 21:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное