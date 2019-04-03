Футбол

«Бешикташ» предложит «Эвертону» € 17 млн за ВлашичаЧемпионат 03:17

Как сообщает 24sata.hr, турецкий клуб, просматривавший хавбека в недавнем матче с «Уфой» (2:2), в скором времени сделает «ирискам» первое предложение по игроку в размере € 17 млн. При этом, по словам издания, «Эвертон» в случае продажи Влашича постарается выручить крупную сумму с трансфера.
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«Бешикташ» готов заплатить за игрока ЦСКА €17 млн

Газета.Ru03:47

«Бешикташ» предложит «Эвертону» € 17 млн за Влашича

Чемпионат03:17

«Бешикташ» заинтересован во Влашиче

Sport.ru04:44

«Бешикташ» готов купить Влашича за 17 миллионов евро

Спорт-Экспресс02:35

СМИ: «Бешикташ» предложил 17 миллионов евро «Эвертону» за Влашича

Матч ТВвчера в 15:32

Представители «Бешикташа» просматривали Влашича на матче ЦСКА – «Уфа»

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Представители «Бешикташа» просматривали Влашича на матче с «Уфой»

РИА Новостивчера в 07:50
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