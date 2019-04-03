Футбол
«Бешикташ» предложит «Эвертону» € 17 млн за ВлашичаЧемпионат 03:17
Как сообщает 24sata.hr, турецкий клуб, просматривавший хавбека в недавнем матче с «Уфой» (2:2), в скором времени сделает «ирискам» первое предложение по игроку в размере € 17 млн. При этом, по словам издания, «Эвертон» в случае продажи Влашича постарается выручить крупную сумму с трансфера.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 12:42, Ашберн
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Обновлено в 12:23
Баскетбол
Хвостов выбыл до конца сезона и может пропустить чемпионат мира
Хвостов в матче с "Химками" получил разрыв крестообразной связки колена и повреждение мениска.
Обновлено в 08:15
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.
Обновлено в 07:22
Происшествия
На Кубани начальника райотдела полиции задержали при получении взятки
Начальник райотдела полиции по Новопокровскому району Кубани, вымогавший деньги у местного жителя за отказ от уголовного преследования, взят с поличным при получении взятки, подтвердили РИА Новости в управлении ФСБ по Краснодарском краю.
Обновлено в 11:43
Происшествия
В Ингушетии идут обыски у лидеров протеста
В Ингушетии идут обыски и допросы лидеров протестных акций.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Культура
Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным
Обновлено в 09:38
Политика
Президент Алжира подал в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Авто
В России открылся первый завод Mercedes-Benz
К чести немецкого концерна, завод построили относительно быстро: первый камень в основание будущего предприятия, расположенного в индустриальном парке "Есипово", заложили менее двух лет назад.
Обновлено в 09:04
Здоровье
Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха
В топ-10 вошли Пакистан (128 тысяч умерших), Индонезия (124 тысячи), Бангладеш (123 тысячи), Нигерия (114 тысяч), США (108 тысяч), Бразилия (66 тысяч) и Филиппины (64 тысячи).
Обновлено в 12:11
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Пользователи WhatsApp получат доступ к новой версии приложения, в которой появится возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.
Обновлено в 10:38
Политика
Экс-глава СБУ отказался поддерживать Порошенко на выборах
Бывший глава Службы безопасности Украины и кандидат в президенты страны Игорь Смешко заявил, что не будет поддерживать украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено в 11:47
Происшествия
В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро
3 апреля 2017 года в 14.33 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв.
Обновлено в 02:10
Футбол
«Оренбург» победил «Крылья Советов» в домашнем матче РПЛ
Обновлено в 12:32
Авто
Новая «заряженная» Lada Granta Sport выехала на тесты
Обновлено в 04:31
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:0
Историческое событие произошло в первом полуфинальном матче Кубка России по футболу между "Уралом" и "Арсеналом".
Обновлено в 11:34
Происшествия
Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме
Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.
Обновлено в 12:27
Политика
Президент Казахстана передал Путину привет от Назарбаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным передал ему привет от экс-главы республики Нурсултана Назарбаева, а Путин попросил передать привет в ответ.
Обновлено в 09:03
Общество
Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн
Обновлено вчера в 14:32
Политика
ЕС отказался давать Британии отсрочку по Brexit
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз больше не даст Великобритании коротких отсрочек по Brexit.
Обновлено в 09:03
Политика
На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизации
Николаевский хлебзавод на Украине изменил название хлеба "Стахановский" на "Галицкий" в рамках декоммунизации, сообщает местное издание "Новости-N" со ссылкой на хлебзавод.
Обновлено в 12:12
Здоровье
Число живущих с ВИЧ в России превысило миллион
Число живущих в России граждан с диагнозом ВИЧ превысило 1 млн человек, следует из справки, подготовленной Федеральным научно-методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора.
Обновлено в 11:44
Футбол
Пеле госпитализировали в Париже
Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Российская студентка защитилась от пьяного соседа и попала под статью
В Чувашии 19-летнюю студентку Анастасию Раймову приговорили к трем годам условно за нанесение тяжких телесных повреждений пьяному соседу, который напал на нее и угрожал «свернуть шею», сообщает «Медиазона».
Обновлено в 11:23
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Общество
Минтранс отказался установить габариты для бесплатной ручной клади
В марте Минтранс сообщал о необходимости установить минимальные габариты бесплатной ручной клади для всех авиакомпаний.
Обновлено в 12:07