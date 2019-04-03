Футбол

«Бешикташ» предложит «Эвертону» 17 миллионов евро за Николу ВлашичаЕженедельник Футбол 06:57

ЦСКА — Уфа
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 31 марта
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
25′
26′
Боян Йокич
39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
64′
70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
76′
79′
Оливье Тилль
84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
84′
87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
90′+1′
90′+2′
Сильвестр Игбоун
Хорватский футболист текущий сезон проводит в ЦСКА на правах аренды. Скауты турецкого клуба просматривали игру 21-летнего игрока в матче с «Уфой». Сам Влашич отметился забитым голом, а встреча закончилась со счетом 2:2. «Бешикташ» намерен предложить «Эвертону» 17 миллионов евро за хорвата.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: «Бешикташ» предложил 17 миллионов евро «Эвертону» за Влашича

Матч ТВвчера в 15:32

«Бешикташ» предложит «Эвертону» € 17 млн за Влашича

Чемпионат03:17

«Бешикташ» готов купить Влашича за 17 миллионов евро

Спорт-Экспресс02:35

«Бешикташ» заинтересован во Влашиче

Sport.ru04:44

«Бешикташ» готов заплатить за игрока ЦСКА €17 млн

Газета.Ru03:47

Представители «Бешикташа» просматривали Влашича на матче ЦСКА – «Уфа»

Советский спортвчера в 08:07

Представители «Бешикташа» просматривали Влашича на матче с «Уфой»

РИА Новостивчера в 07:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:06, Ашберн
Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Обновлено в 07:22
Энергетика

Рынок нефти просел в ожидании отчетов из США

Мировые цены на нефть упали ниже стартовых в ожидании отчета Американского института нефти (API), 2 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 09:55
Политика

Мэр Евпатории Филонов заявил о готовности сотрудничать со следствием

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, что готов сотрудничать со следствием в рамках расследования возбужденного в отношении него уголовного дела.
Обновлено в 07:11
Здоровье

Как тренироваться для похудения, рассказали эксперты

Эксперты из Бразилии и Великобритании рассказали, как эффективно тренироваться для похудения.
Обновлено 01 апреля в 12:52
Политика

Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией

Правительство Украины запретило нерегулярное авиасообщение с Россией после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 05:50
Политика

За желание посетить Путина распекли президента Эстонии

Представители трех эстонских парламентских партий выступили с жесткой критикой решения президента страны Керсти Кальюлайд поехать в Россию, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 06:30
Наука

Учёные распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере

Исследователи из Университета Миннесоты распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Во Франции задержали мужчину, готовившего теракт в детском саду

Правоохранительные органы во Франции задержали мужчину, который готовил теракт в детском саду, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Федор Конюхов попал в шторм в Южном океане, его лодка перевернулась

Российский путешественник Федор Конюхов во время очередной экспедиции попал в шторм в Южном океане.
Обновлено вчера в 06:26
Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли на заседание суда

Нападающий "Зенита" Кокорин и полузащитник "Краснодара" Мамаев прибыли на первое заседание суда.
Обновлено в 07:33
Политика

Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Обыск проведен у председателя Совета тейпов Ингушетии

Силовики, проведшие сегодня рано утром обыск в доме председателя Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова, вели себя корректно, заявил его сын.
Обновлено в 06:01
Политика

В Крыму оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

Первый вице-спикер Государственного совета Крыма Ефим Фикс прокомментировал заявление постоянного представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о том, что альянс собирается обеспечить безопасность прохода украинских кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 05:41
Авто

Новый компактный кроссовер Ford Puma придёт на смену EcoSport

Обновлено в 02:42
Общество

Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России

Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Обновлено в 01:34
Происшествия

В Самаре произошел крупный пожар в ангаре

В Самаре загорелось ангарное помещение, по предварительным данным, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:32
Авто

Путин откроет в Подмосковье завод Mercedes-Benz

Напомним, строительство завода Mercedes-Benz стартовало в июне 2017 года. Объем инвестиций в проект составил €250 млн.
Обновлено в 04:14
Политика

Трамп рассказал о новых слоганах для выборов 2020 года

Президент США Дональд Трамп рассказал о двух слоганах, которые планирует использовать в будущей предвыборной кампании в 2020 году.
Обновлено в 02:40
Экономика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Футбол

«Спартак» и «Зенит» попали в число популярных клубов Европы на YouTube

Каналы "Спартака" и "Зенита" попали в топ-25 популярных клубов Европы на YouTube в марте, следует из рейтинга Deportes&Finanzas.
Обновлено в 04:13
Авто

Депутат решил забрать у Группы ГАЗ товарный знак «Победа»

Компания «Хартунг» семьи депутата Госдумы Валерия Гартунга потребовала лишить Группу ГАЗ права на использование товарного знака «Победа».
Обновлено в 03:20
Авто

Hyundai представила руль с сенсорными экранами

В мире современных технологий, где автостроителей можно назвать одними из основных двигателей прогресса, всевозможные кнопки в салоне постепенно уходят в небытие: их все больше стараются заменить сенсорными экранами, давно переставшими считаться признаком премиального авто.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Футболисты «Зенита» почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге

Обновлено в 06:24
Происшествия

Возле дома на Кутузовском проспекте убили женщину

Обновлено в 05:41
Политика

Верховный суд Венесуэлы попросил лишить Гуайдо неприкосновенности

Причиной стало то, что ранее лидер оппозиции нарушил запрет и выехал за пределы страны Верховный суд Венесуэлы обратился к Конституционной ассамблее страны и потребовал лишить депутатской неприкосновенности лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия

Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге

По разным данным, в результате взрыва в питерской академии пострадали трое или четверо сотрудников учебного заведения, их жизням ничего не угрожает.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия

В Югре СК проверит смерть ребенка после посещения больницы

Для разбирательства возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" (часть 2 статьи 109 УК РФ).
Обновлено в 07:19
Экономика

ЛУКОЙЛ договорился о разработке шельфа в Казахстане

ЛУКОЙЛ заключил с Минэнерго Казахстана и компанией «КазМунайГаз» контракт на разработку шельфа «Женис» в Каспийском море.
Обновлено в 07:47
Общество

«Росконтроль» назвал опасные марки куриного фарша

На исследование в лабораторию отправили куриный фарш марок "Каждый день", "Троекурово", "Петелинка", "Рококо" и "Моссельпром".
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R

Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
Обновлено вчера в 17:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное