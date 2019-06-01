«Бешикташ» поборется с ЦСКА за ВлашичаSports.ru 05:28

Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич, отыгравший сезон за ЦСКА на правах аренды, может продолжить карьеру в Турции. В борьбу за 21-летнего хавбека включился «Бешикташ».

«Бешикташ» поборется с ЦСКА за Влашича

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