Футбол

«Бешикташ» нацелился на форварда «ПСЖ» Шупо-Мотинга
Чемпионат
вчера в 15:52

По данным источника, турецкий клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем, пока что планы форварда и парижского клуба неизвестны. 29-летний Шупо-Мотинг перешёл в «ПСЖ» из «Сток Сити» прошлым летом на правах свободного агента.
Чемпионатвчера в 15:52

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«Бешикташ» намерен приобрести нападающего «ПСЖ»

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Чупо-Мотинг может продолжить карьеру в «Бешикташе»

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Шупо-Мотинг может уйти из «ПСЖ» спустя полгода

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«Бешикташ» нацелился на форварда «ПСЖ» Шупо-Мотинга

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«Бешикташ» интересуется Шупо-Мотингом

Sports.ruвчера в 14:56
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Происшествия

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Обновлено вчера в 22:11
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Обновлено вчера в 18:52
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Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля

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Протесты, которые начались осенью как акции против роста цен на бензин, теперь стали выражением общего недовольства.
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Обновлено вчера в 13:03
Экономика

Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году

Президент США Дональд Трамп за прошедший год заработал около $35 млн на продаже части имеющейся у него недвижимости.
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Норвежский спортсмен открыл сосуды для допинг-тестов голыми руками

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Армия и оружие

США планируют отправить военные корабли в Арктику

Соединенные Штаты летом намерены отправить в Арктику военные корабли для проверки их работы в высоких широтах.
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NYT: ФБР тайно начало расследование связи Трампа с Россией

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