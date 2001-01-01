Футбол
По данным источника, турецкий клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем, пока что планы форварда и парижского клуба неизвестны. 29-летний Шупо-Мотинг перешёл в «ПСЖ» из «Сток Сити» прошлым летом на правах свободного агента.
Чемпионатвчера в 15:52
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 01:24, Ашберн
Происшествия
Почти 30 грузовых вагонов сошли с рельсов в Иркутской области
Обновлено вчера в 23:09
Космос
SpaceX устроит масштабные сокращения
Компания SpaceX сократит десять процентов своих сотрудников - 600 человек. Об этом пишет Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Трюдо прокомментировал наезд автобуса на остановку в Оттаве
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
В многоквартирном доме в Якутске произошел пожар
Обновлено вчера в 22:27
Энергетика
Александр Новак предупредил о росте цен на бензин в пределах инфляции
Рост розничных цен на бензин в России в 2019 году ожидается в пределах инфляции, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено вчера в 15:52
Кино
Серебренников получил премию «Белый слон» как лучший режиссёр
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Трамп заявил о «первом за полвека» снижении цен на лекарства в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2018 году цены на лекарства в Соединённых Штатах снизились в первый раз «за почти полвека».
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Россиянина вернули в Петербург после 9 лет бродяжничества в Эквадоре
Россиянин Максим Бахарев девять лет жил на улицах эквадорской столицы Кито, после чего вернулся в Санкт-Петербург к родителям, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:52
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Во Франции сегодня ожидаются новые акции «желтых жилетов»
Протесты, которые начались осенью как акции против роста цен на бензин, теперь стали выражением общего недовольства.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
Компания Ротенберга получит 46 млн рублей на пиар борьбы с коррупцией
Компания «Гранат», совладельцем которой является Аркадий Ротенберг, получит 46 млн рублей от Общественной палаты на популяризацию борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 13:03
Экономика
Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году
Президент США Дональд Трамп за прошедший год заработал около $35 млн на продаже части имеющейся у него недвижимости.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Шатдаун в США побил рекорд по длительности
Предыдущий рекорд был установлен во время президентства Билла Клинтона,— тогда шатдаун продолжался 21 день, с 15 декабря 1995 года по 5 января 1996 года.
Обновлено в 00:59
Музыка
Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 11:28
Спорт
Норвежский спортсмен открыл сосуды для допинг-тестов голыми руками
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Экипаж Каргинова дисквалифицирован с ралли-рейда «Дакар»
Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова дисквалифицирован с ралли-рейда "Дакар" за то, что не остановился на трассе после того, как сбил одного из зрителей.
Обновлено вчера в 23:15
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Анахайм» благодаря четырем очкам Малкина
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
США планируют отправить военные корабли в Арктику
Соединенные Штаты летом намерены отправить в Арктику военные корабли для проверки их работы в высоких широтах.
Обновлено вчера в 09:25
Спорт
Россия сыграла вничью с Сербией на ЧМ по гандболу
Первый матч на чемпионате мира - 2019 сборная России по гандболу завершила хоть и крайне результативной, но все же ничьей против команды Сербии.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Участник акции протеста «желтых жилетов» погиб в Бельгии
Участник акции бельгийских «желтых жилетов» погиб 11 января под колесами грузовика около города Визе, сообщает телеканал RTBF.
Обновлено в 00:13
Космос
Появилось видео посадки китайского зонда на обратную сторону Луны
Аппарат "Чанъэ-4" запустили 8 декабря с космодрома Сичан в Китае. 3 января он совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны.
Обновлено вчера в 07:04
Политика
Чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы
Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова посетила больницу в Струнино, которая находится в полуразрушенном состоянии и почти не работает.
Обновлено вчера в 14:19
Гаджеты
WSJ: Apple представит три модели iPhone осенью 2019 года
Обновлено вчера в 07:03
Политика
NYT: ФБР тайно начало расследование связи Трампа с Россией
Федеральное бюро расследований(ФБР) тайно начало проверку связи президента США Дональда Трампа с Россией в 2017 году.
Обновлено в 00:55
Хоккей
«Коламбус» вернул Бобровского в состав
Голкипер Коламбуса Сергей Бобровский возвращен в состав команды и может принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с Вашингтоном.
Обновлено в 00:00
Общество
«Аэрофлот» начал продажу билетов по субсидируемым тарифам
Компания «Аэрофлот» начала продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам в Калининград и города Дальнего Востока.
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие
США направили десантный корабль для прикрытия вывода войск из Сирии
Обновлено вчера в 23:02
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next
Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.
Обновлено вчера в 11:09
Общество
В Госдуме предложили родителям рассказывать детям об алкоголе
В качестве антиалкогольной пропаганды родители могли бы сами рассказывать своим детям о спиртном и первыми давать попробовать на вкус.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
Крыша здания обрушилась на людей в Харькове
Не менее трех человек пострадали при обрушении крыши недостроенного здания на Московском проспекте в Харькове, сообщило 11 января агентство УНН.
Обновлено вчера в 16:28