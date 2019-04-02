Футбол

«Бешикташ» нацелился на ВлашичаЧемпионат 08:07

ЦСКА — Уфа
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 31 марта
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
25′
26′
Боян Йокич
39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
64′
70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
76′
79′
Оливье Тилль
84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
84′
87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
90′+1′
90′+2′
Сильвестр Игбоун
Скауты турецкого клуба просматривали хавбека в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (2:2), в котором ему удалось отметиться голом. Отмечается, что «Бешикташ» хотел бы взять Влашича в аренду у «Эвертона» на следующий сезон.
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