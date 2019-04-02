Футбол
«Бешикташ» нацелился на ВлашичаЧемпионат 08:07
Никола Власич
|25′
|26′
Боян Йокич
|39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
|64′
|70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
|76′
|79′
Оливье Тилль
|84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
|84′
|87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
|90′+1′
|90′+2′
Сильвестр Игбоун
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
42
Щенников
77
Ахметов
25
Бистрович
98
Обляков
19
Нисимура
29
Бийол
31
Беленов
17
Живоглядов
27
Неделчару
4
Никитин
3
Аликин
5
Йокич
77
Алиев
9
Ванек
8
Карп
11
Бизяк
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
Скауты турецкого клуба просматривали хавбека в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (2:2), в котором ему удалось отметиться голом. Отмечается, что «Бешикташ» хотел бы взять Влашича в аренду у «Эвертона» на следующий сезон.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
Авто
В России запатентовали внешность купе-кроссовера Renault Arkana
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Фарион: Зеленский насилует украинских защитников
Бывший украинский депутат и нацистка Фарион устроила очередной скандал.
Обновлено в 09:39
Общество
Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше
Обновлено вчера в 14:20
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных пенсий в феврале
Средний размер назначенных пенсий, по оценке Росстата, в феврале вырос на 5,9% в годовом выражении и составил 14 116 рублей.
Обновлено в 10:14
Транспорт
Утверждены названия четырех новых станций московского метро
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия для четырех строящихся станций московского метро, которые будут находиться на Сокольнической, Солнцевской и Большой кольцевой линиях.
Обновлено в 08:24
Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00
Происшествия
СК возбудил дело после взрыва в академии Можайского в Петербурге
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту взрыва в академии Можайского в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:08
Политика
Правящая партия Турции подала апелляцию на итоги выборов мэра Стамбула
Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции подала апелляцию в Центризбирком на предварительные итоги выборов мэра Стамбула, на которых побеждает кандидат от оппозиции, заявил глава стамбульского отделения партии Байрам Шеноджак во вторник.
Обновлено в 09:09
Автоспорт
Гоночная команда G-Drive Racing решила выступить на прототипе Aurus 01
Гоночная команда G-Drive Racing решила выступить в гонках на выносливость на прототипе российского производства Aurus 01.
Обновлено в 09:22
Общество
Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»
Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Политика
В день выборов Порошенко выслушал проповедь Турчинова
В день выборов главы государства 31 марта украинский президент Петр Порошенко посетил баптистскую церковь "Храм мира", в которой проповедует секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает ТАСС.
Обновлено в 05:30
Футбол
Алексей Березуцкий: «Зарплаты в „Витессе“ хватает впритык»
Обновлено в 10:10
Происшествия
Акционер S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец группы компаний S7 Наталия Филева разбилась в авиакатастрофе.
Обновлено вчера в 00:23
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Происшествия
На парковке аэропорта Кольцово в Екатеринбурге произошла перестрелка
Перестрелка, в которой участвовали несколько человек в разных автомобилях, произошла на парковке международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Обновлено в 09:56
Здоровье
Дмитрий Медведев посетил пермскую поликлинику №2
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Пермь посетил Городскую клиническую поликлинику №2. Это лечебное учреждение одном из первых в крае начало работать по технологии «бережливого» производства, здесь же реализован региональный проект «Новая поликлиника», задачей которого было увеличение доступности участковых врачей.
Обновлено в 09:24
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".
Обновлено вчера в 09:32
Экономика
Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток
«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Обновлено в 01:14
Футбол
«Реал» представил проект реконструкции «Сантьяго Бернабеу»
Руководство "Реала" представило публике проект реконструкции своего домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу".
Обновлено в 09:34
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит от 2500 до 3675 рублей - сайт компании.
Обновлено в 10:09
Происшествия
На западе Украины начался бунт из-за забора на границе с Румынией
По данным ведомства, пограничники Мукачевского отряда начали установку заградительного сооружения на линии государственной границы между Украиной и Румынией.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Племянницу Скрипаля побили в Ярославле
Обновлено в 03:33
Общество
Вдова Малашенко Божена Рынска сменила фамилию
Рынска сообщила, что решила взять фамилию покойного мужа и попросила журналистов больше не называть её Боженой Рынска.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой
Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
В Петербурге вывели из цеха новейший корабль «Владимир Емельянов»
В Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено в 10:21
Происшествия
СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Запашный ответил блогеру на оскорбления Началовой
Цирковой артист Эдгард Запашный ответил популярной блогерше Лене Миро на нападки на его подругу - покойную певицу Юлию Началову.
Обновлено в 08:16