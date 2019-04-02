Футбол

«Бешикташ» нацелился на ВлашичаЧемпионат 08:07

ЦСКА — Уфа
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 31 марта
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
25′
26′
Боян Йокич
39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
64′
70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
76′
79′
Оливье Тилль
84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
84′
87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
90′+1′
90′+2′
Сильвестр Игбоун
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Как сообщает Fotospor, в услугах хорватского футболиста заинтересован «Бешикташ».
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