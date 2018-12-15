Португальский защитник Пепе покидает "Бешикташ". Как передает Goal, стороны достигли соглашения о досрочном расторжении контракта, который был рассчитан до лета 2019 года.

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