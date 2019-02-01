Футбол
«Бешикташ» арендовал Кагаву у «Боруссии»Sports.ru 15:20
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава продолжит карьеру в «Бешикташе». Стамбульский клуб арендовал 29-летнего хавбека до конца нынешнего сезона. Японец всего дважды выходил на поле в этом розыгрыше бундеслиги и не отметился результативными действиями.
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