«Бешикташ» арендовал Кагаву у «Боруссии»Sports.ru 15:20

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава продолжит карьеру в «Бешикташе». Стамбульский клуб арендовал 29-летнего хавбека до конца нынешнего сезона. Японец всего дважды выходил на поле в этом розыгрыше бундеслиги и не отметился результативными действиями.

Происшествия Суд арестовал пятерых фигурантов дела сенатора Арашукова Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал пятерых фигурантов дела сенатора Арашукова, в том числе отца парламентария — советника генерального директора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, сообщает РИА Новости.

Происшествия В Чечне умерла самая пожилая россиянка В конце января в Баксанском районе Кабардино-Балкарии на 129-м году жизни скончалась самая пожилая, по версии Книги рекордов России, жительница страны Нану Шаова.

Общество Туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов на Тайване В тематическом парке в Тайчжуне на западе Тайваня произошло ЧП: туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов в мире — американской горке с зависанием на огромной высоте.

Авто Началось производство нового седана Toyota Corolla для России На заводе компании Toyota в Турции началось производство седана Corolla нового поколения.

Авто Новый внедорожник KIA Mohave готовится к дебюту Компания KIA готовит к премьере новое поколение кроссовера Mohave. На днях первые тестовые автомобили вышли на зимние дорожные испытания.

Интернет Mail.Ru запустила рекомендательную систему контента «Пульс» Компания Mail.ru запустила сервис "Пульс", который является рекомендательной системой для получения контента.

Происшествия Самолет из России совершил вынужденную посадку в Одессе Самолет молдавской авиакомпании FlyOne, выполнявший рейс Москва-Кишинев, по неизвестным пока причинам совершил вынужденную посадку в украинском городе Одесса.

Экономика Reuters узнал о планах Венесуэлы продать 15 тонн золота в ОАЭ Центральный банк Венесуэлы планирует в ближайшие несколько дней отправить в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 15 тонн золота в обмен на наличные средства (евро).

Гаджеты Puma презентовала кроссовки с автоматической шнуровкой Немецкий бренд спортивной обуви Puma провел презентацию кроссовок, которые имеют систему автоматической шнуровки.

Происшествия «Ай-Петри» Куинджи возвращается в Третьяковку В минувшее воскресенье крымчанин Денис Чуприков похитил картину Куинджи прямо с выставки в Третьяковке.

Авто Volvo привезет в Россию бюджетную версию кроссовера Volvo XC40 На сайте Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), подтверждающее скорое появление в России бюджетной версии компактного кроссовера Volvo XC40.

Гаджеты Обнаружен простой способ взломать iPhone по номеру телефона Эксперты обнаружили уязвимость смартфонов Apple, которая позволяет получить доступ к данным iPhone.

Авто Volkswagen показал электрический багги на эскизе Компания Volkswagen поделилась эскизными изображениями своей новинки — багги с электрической силовой установкой.

Авто Губернатор Самарской области первым купил новую Lada Vesta Sport Первым покупателем «заряженного» седана Lada Vesta Sport стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Авто Рестайлинговый Mercedes-Benz V-Class приедет в Россию летом Корреспондент "РГ" поприсутствовал на первой официальной презентации этой новинки в Штутгарте, где рестайлинговый минивэн V-Class торжественно представил глава дизайнерской команды Mercdes-Benz Vans Кай Зибер.

Наука В английской библиотеке случайно нашли рукопись о короле Артуре В Великобритании обнаружили семь страниц средневековой рукописи, повествующей о короле Артуре.

Наука Под антарктическим ледником нашли гигантскую полость Американские учёные в ходе радарного сканирования льдов в Антарктиде обнаружили полость, площадь которой составляет около 40 кв. км. Огромная "проталина" находится под ледником Туэйтса.

Авто «Камаз» разработал новую кабину для самосвалов нового поколения Конструкторы «Камаза» представили спецификацию новой кабины для строительных самосвалов поколения К5, сообщает 31 января пресс-служба предприятия.

Авто У Chevrolet Corvette С7 появилась финальная версия В этом году компания Chevrolet представит восьмое поколения спорткара Corvette, напоследок американцы решили порадовать поклонников модели с индексом С7 двумя спецверсиями под названием Final Edition.

Наука В Антарктиде обнаружили останки родственника динозавра В Антарктиде учеными найдены останки древнего животного, предположительно, родственника динозавра. По размерам он больше напоминает игуану.