«Бесформенное тело в трусах»: глава Кузбасса описал жителей регионаГазета.Ru 08:15

Жители Кемеровской области не заботятся о своем здоровье, считает губернатор Сергей Цивилев. «Бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора»,— так охарактеризовал глава региона преобладающее отношение к своему здоровью у местных жителей.

с чего всё началось

Бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора.

"Бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора", - заявил Цивилев, комментируя физическую активность жителей Кузбасса. Он выразил мнение, что кемеровским властям следует изменить "мышление" местных жителей.

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