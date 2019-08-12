Энергетика

Bernstein: ОПЕК придётся вмешаться, чтобы спасти нефть от паденияProfinance.ru 07:40

1 фото
В Bernstein ожидают, что в следующем году рост спроса на нефть в мире составит лишь 1.2 млн баррелей в сутки, тогда как темпы роста предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК, составят 2.2 млн б / с. Таким образом, для возвращения рынка в сбалансированное состояние сокращение добычи ОПЕК еще на 1 млн баррелей в сутки.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Bernstein: ОПЕК придётся вмешаться, чтобы спасти нефть от падения

Profinance.ru07:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:27, Вашингтон
Происшествия

Проект BAZA предположительно выяснил личность полицейского, который ударил кулаком в живот задержанную девушку

Обновлено в 07:05
Происшествия

В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy

В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.
Обновлено в 08:39
Политика

Зеленский поручил сменить глав СБУ в трех областях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову сменить глав ведомства в Волынской, Житомирской и Ровенской областях.
Обновлено в 08:17
Политика

Аксенов оценил значение Крымского моста для туризма в регионе

Обновлено в 07:21
Происшествия

В Сарове прошли похороны погибших при взрыве ракеты атомщиков

Обновлено в 08:06
Армия и оружие

Разведывательный самолет США заметили у границ Калининградской области

Самолет ВВС США Boeing RC-135U Combat Sent с бортовым номером 64-14847 провел разведку у границ Калининградской области.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей

Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.
Обновлено в 07:34
Политика

Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа

Совет Думы 19 августа проведет внеочередное заседание и обсудит материалы об иностранном вмешательстве во внутренние дела России, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:34
Кино

Джордж Мартин получил «якутский Оскар»

Обновлено в 03:56
Политика

В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Кино

Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста

Состояние здоровья госпитализированного народного артиста РСФСР Валентина Гафта остается прежним, выписываться он в ближайшее время не планирует.
Обновлено в 09:00
Авто

Представлен 1000-сильный внедорожник Rezvani Tank

Американская компания Rezvani представила новый внедорожник Tank, топовый вариант которого - Tank X - является самым мощным в мире.
Обновлено в 08:57
Политика

Порошенко после допроса забросали яйцами

Обновлено в 06:11
Происшествия

Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка

Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.
Обновлено вчера в 22:07
Общество

ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей

Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Общество

В Курске вспоминают погибших подводников

Сегодня, 12 августа исполняется 19 лет со дня гибели атомной подводной лодки "Курск", на борту которой находились 118 членов экипажа.
Обновлено в 05:00
Общество

В России изменились правила использования электронной подписи

В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Автоспорт

«Ред Булл» заменит Гасли на Албона, Квят останется в «Торо Россо»

Обновлено в 06:55
Общество

Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии

Обновлено в 05:40
Космос

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

Обновлено в 00:57
Общество

К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект

Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Происшествия

В Челябинске журналистку ранили из пневматики

Обновлено в 08:38
Политика

В Китае усмотрели «ростки терроризма» в гонконгских протестах

Представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета Китая Ян Гуан обвинил протестующих в Гонконге в проявлении терроризма.
Обновлено в 08:39
Экономика

Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем

Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).
Обновлено вчера в 21:06
Политика

Медведев предложил провести II Каспийский экономический форум в России

Обновлено в 05:36
Политика

Путин посоветовал врио губернатора Севастополя дружить с депутатами

Сегодня, 12 августа, в Крыму прошла встреча президента России Владимира Путина и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 09:16
Общество

Финалисток конкурса «Миссис Россия» затравили за внешность

Пользователи социальных сетей не одобрили выбор жюри конкурса «Миссис Россия-2019».
Обновлено в 09:05
Общество

Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей

Обновлено вчера в 01:07
Футбол

Спартаковец Бакаев попал в сферу интересов «Удинезе»

Обновлено в 09:11
Спорт

Приключенческая игра Knights and Bikes выйдет 27 августа

Обновлено в 08:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное