Энергетика
Bernstein: ОПЕК придётся вмешаться, чтобы спасти нефть от паденияProfinance.ru 07:40
В Bernstein ожидают, что в следующем году рост спроса на нефть в мире составит лишь 1.2 млн баррелей в сутки, тогда как темпы роста предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК, составят 2.2 млн б / с. Таким образом, для возвращения рынка в сбалансированное состояние сокращение добычи ОПЕК еще на 1 млн баррелей в сутки.
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