В Bernstein ожидают, что в следующем году рост спроса на нефть в мире составит лишь 1.2 млн баррелей в сутки, тогда как темпы роста предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК, составят 2.2 млн б / с. Таким образом, для возвращения рынка в сбалансированное состояние сокращение добычи ОПЕК еще на 1 млн баррелей в сутки.

Bernstein: ОПЕК придётся вмешаться, чтобы спасти нефть от падения

Происшествия В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.

Политика Зеленский поручил сменить глав СБУ в трех областях Украины Президент Украины Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову сменить глав ведомства в Волынской, Житомирской и Ровенской областях.

Армия и оружие Разведывательный самолет США заметили у границ Калининградской области Самолет ВВС США Boeing RC-135U Combat Sent с бортовым номером 64-14847 провел разведку у границ Калининградской области.

Происшествия Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.

Политика Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа Совет Думы 19 августа проведет внеочередное заседание и обсудит материалы об иностранном вмешательстве во внутренние дела России, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

Политика В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.

Кино Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста Состояние здоровья госпитализированного народного артиста РСФСР Валентина Гафта остается прежним, выписываться он в ближайшее время не планирует.

Авто Представлен 1000-сильный внедорожник Rezvani Tank Американская компания Rezvani представила новый внедорожник Tank, топовый вариант которого - Tank X - является самым мощным в мире.

Происшествия Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.

Общество ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Общество В Курске вспоминают погибших подводников Сегодня, 12 августа исполняется 19 лет со дня гибели атомной подводной лодки "Курск", на борту которой находились 118 членов экипажа.

Общество В России изменились правила использования электронной подписи В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.

Общество К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.

Политика В Китае усмотрели «ростки терроризма» в гонконгских протестах Представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета Китая Ян Гуан обвинил протестующих в Гонконге в проявлении терроризма.

Экономика Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).