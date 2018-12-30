Футбол

«Бернли» прервал серию поражений, обыграв «Вест Хэм»
Советский спорт
вчера в 11:15

Бернли — Вест Хэм
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Терф Мур»
Крис Вуд
15′
23′
Роберт Снодграсс
29′
Марк Нобл
Дуайт Макнил
34′
Эшли Барнс
38′
46′
Лукас Перес
Энди Кэрролл
46′
Роберт Снодграсс
Грэйди Диангана
57′
Энди Кэрролл
61′
Деклан Райс
73′
Марко Арнаутович
Шанде Силва
Крис Вуд
Сэм Воукс
90′+1′
Бернли прервал серию из трех поражений и с 15 очками занимает 18-е место в турнирной таблице, а Вест Хэм расположился на 11-й строчке, имея в активе 27 очков. В следующем туре бордовые 2 января на выезде сыграют с Хаддерсфилдом, а молотобойцы в тот же день примут Брайтон.
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