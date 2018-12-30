Футбол
Крис Вуд
|15′
|23′
Роберт Снодграсс
|29′
Марк Нобл
Дуайт Макнил
|34′
Эшли Барнс
|38′
|46′
Лукас Перес
Энди Кэрролл
|46′
Роберт Снодграсс
Грэйди Диангана
|57′
Энди Кэрролл
|61′
Деклан Райс
|73′
Марко Арнаутович
Шанде Силва
Крис Вуд
Сэм Воукс
|90′+1′
|43%
|Владение мячом
|57%
|73%
|Процент точных передач
|75%
|9
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|2
|5
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|5
|12
|Отборы
|2
|15
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Бернли
Расстановка 4‑4‑2
1
Хитон
26
Бардсли
5
Тарковски
6
Ми
3
Тэйлор
7
Гудмундссон
18
Вествуд
4
Корк
31
Макнил
9
Воукс
10
Барнс
1
Фабианьский
30
Антонио
23
Диоп
21
Огбонна
3
Крессуэлл
45
Диангана
16
Нобл
41
Райс
8
Андерсон
9
Кэрролл
32
Силва
Вест Хэм
Расстановка 4‑4‑2
Бернли прервал серию из трех поражений и с 15 очками занимает 18-е место в турнирной таблице, а Вест Хэм расположился на 11-й строчке, имея в активе 27 очков. В следующем туре бордовые 2 января на выезде сыграют с Хаддерсфилдом, а молотобойцы в тот же день примут Брайтон.
Советский спорт11:15
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