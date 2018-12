Политика Политика

По данным AP, из-за кибератаки на типографию в Лос-Анджелесе в субботу печатные версии новых номеров изданий The Wall Street Journal, The New York Times, The San Diego Union-Tribune, а также Los Angeles Times, которой и принадлежит данное предприятие, в субботу не вышли вовсе или были напечатаны ограниченным тиражом.