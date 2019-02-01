Футбол
«Бернли» подтвердил, что подпишет КраучаSoccer.ru вчера в 13:24
Пресс-служба "Бернли" подтвердила, что нападающий "Сток Сити" Питер Крауч совсем скоро станет игроком "кларетовых". На данный момент сделка еще не завершена, но, если ничего экстраординарного не случится, "Бернли" успеет дозаявить игрока до закрытия трансферного окна.
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Авто
Kia Rio X-Line получил увеличенный дорожный просвет и подорожал
Обновлено в 04:15
Авто
В России отзывают более 84 000 автомобилей Toyota и Lexus
Обновлено в 05:51
Транспорт
«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер
МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
Генпрокуратура вновь начала расследование причин гибели группы Дятлова
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале «Эфир» назвал три наиболее вероятные версии гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Саратовской области в колонии произошел конфликт между заключенными
31 января 2019 г. в Саратовской области в исправительной колонии (ИК) № 7 произошел конфликт между заключенными.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Украденная картина Куинджи вернется на выставку в Третьяковку
Похищенная 31-летним мужчиной картина Архипа Куинджи вернется на прежнюю выставку. Об этом сообщили в Министерстве культуры РФ.
Обновлено вчера в 04:31
Происшествия
Бывшая подруга Овечкина на Mercedes протаранила две машины и скрылась
По словам источника, 31-летняя модель Соколова за рулем Mercedes 6 декабря 2018 года на 25 километре автодороги М-9 «Балтия» врезалась в попутно следовавшую машину, а затем столкнулась с еще одним автомобилем на встречной полосе и скрылась.
Обновлено в 05:44
Авто
Названы ТОП-10 автомобилей с самой качественной акустикой
Обновлено в 02:04
Авто
Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»
Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.
Обновлено вчера в 22:30
Авто
Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России
Наконец, седан Ford Mondeo серии «Ультра Комфорт» к оснащению комплектации Titanium дополнительно получил светодиодную динамическую оптику, передние сиденья с 10 электрорегулировками и памятью положений для водительского, кожаную или комбинированную отделку салона, подогрев всех сидений, камеру заднего вида, штатную навигационную систему и тонировку стекол задней полусферы.
Обновлено в 05:50
Авто
Завод Haval готовится к серийному производству
Тульский завод Haval, строительство которого завершилось в конце лета 2018 года, в настоящее время работает в тестовом режиме и готовится к запуску серийного производства.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27
В Сети опубликовано видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
«Ельцин центр»: дом семьи Ельцина не разберут на дрова, он сгорел
Ранее агентство Ura.ru сообщило о том, что дом в селе Басмановское могут разобрать на дрова.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В Москве рухнул навес над входом в институт «Гидропроект»
В ночь на 1 февраля на Волоколамском шоссе обрушился металлический навес над центральным входом в институт «Гидропроект», сообщает телеканал «Москва 24».
Обновлено в 03:06
Общество
Google оплатил штраф Роскомнадзора в 500 тысяч рублей
Трансграничная компания Google перевела на счет Роскомнадзора полмиллиона рублей - штраф за то, что IT-компания не выполнила требование законодательства для поисковых систем о подключении к реестру запрещенной информации для фильтрации поисковой выдачи.
Обновлено в 03:13
Экономика
«Яндекс.Еда» сделала доставку платной
По словам гендиректора "Яндекс.Еды" Максима Фирсова, платная доставка является необходимым этапом в развитии сервиса.
Обновлено в 02:00
Интернет
Хакеры «слили» в интернет сотни миллионов логинов и паролей
Обновлено в 06:39
Авто
Toyota начала производство новых Corolla для России
На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.
Обновлено вчера в 17:01
Гаджеты
Puma представила кроссовки с автоматической шнуровкой
Обновлено вчера в 11:06
Авто
Mercedes-Benz V-Class получил новый дизельный мотор
Представлена официальная рестайлинговая версия Mercedes-Benz V-Class.
Обновлено в 07:19
Происшествия
В Белгороде пенсионерка перевела мошенникам 43 млн рублей из-за иконы
Белгородская пенсионерка за несколько месяцев перевела мошенникам в общей сложности около 43 миллионов рублей.
Обновлено в 07:05
Интернет
Соцсеть Google+ начнут закрывать со 2 апреля
Корпорация Google объявила, что начнет закрывать свою социальную сеть Google+, которая так и не смогла достичь популярности среди пользователей, уже начиная со 2 апреля.
Обновлено в 02:54
Кино
Умер контрабандист из «Кин-дза-дза»
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Кизляре сгорел торговый центр
Экстренные службы сумели локализовать пожар в торговом центре в дагестанском Кизляре.
Обновлено в 01:10
Кино
Умерла актриса Валентина Березуцкая
Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Валентина Березуцкая ушла из жизни в возрасте 86 лет.
Обновлено вчера в 15:02