«Бернли» победил «Тоттенхэм» в матче 27-го тура АПЛRT на русском 09:30

«Бернли» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. Победу «бордовым» принесли голы Криса Вуда и Эшли Барнса.

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