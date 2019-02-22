Футбол

«Бернли» победил «Тоттенхэм» в матче 27-го тура АПЛRT на русском 09:30

Бернли — Тоттенхэм
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Терф Мур»
Крис Вуд
57′
62′
Харри Уинкс
Фернандо Льоренте
65′
Фернандо Льоренте
65′
Харри Кейн
69′
Хуан Фойт
Фил Бардсли
72′
76′
Хуан Фойт
Эрик Ламела
Джеффри Хендрик
Роберт Брэди
80′
Дуайт Макнил
Йоханн Берг Гудмундссон
80′
Эшли Барнс
83′
86′
Эрик Ламела
88′
Сон Хын Мин
Лукас Моура
«Бернли» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. Победу «бордовым» принесли голы Криса Вуда и Эшли Барнса.
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