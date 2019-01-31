Футбол

«Бернли» объявил о подписании контракта с Питером КраучемRT на русском вчера в 15:04

Английский футбольный клуб «Бернли» объявил о переходе нападающего Питера Крауча из «Сток Сити». Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 38-летним английским форвардом рассчитано до завершения текущего сезона.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Бёрнли» объявил о переходе Крауча, опубликовав видео с роботом

Чемпионатвчера в 14:31

Питер Крауч перешел в «Бернли»

Спорт-Экспрессвчера в 14:08

«Бернли» объявил о трансфере Крауча видео с игрушечным роботом

Sports.ruвчера в 14:12

«Бернли» ярко объявил о переходе Крауча, вспомнив празднование игроком голов танцем робота

Sport24.ruвчера в 14:20

Главный тренер «Бернли» подтвердил переход Крауча из «Сток Сити»

Матч ТВвчера в 12:11

Главный тренер «Бернли» подтвердил переход Крауча из «Сток Сити»

Sportbox.RUвчера в 12:11

«Бёрнли» представил Крауча интересным роликом

Евро-футбол.рувчера в 16:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 00:11, Ашберн
Армия и оружие

В Сети обсуждают видео жесткого перехвата Су-27 самолета НАТО

Обновлено вчера в 05:27
Авто

Представлен обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Class

Компания Mercedes-Benz представила обновлённый минивэн V-Class.
Обновлено вчера в 15:07
Кино

Умерла актриса Валентина Березуцкая

Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Валентина Березуцкая ушла из жизни в возрасте 86 лет.
Обновлено вчера в 15:02
Авто

Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»

Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.
Обновлено вчера в 22:30
Транспорт

«Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в эконом-класс

«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер

МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

СК просит арестовать отца сенатора Арашукова

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева заявила, что Следственный комитет России просит арестовать отца сенатора Рауфа Арашукова.
Обновлено вчера в 08:19
Авто

Toyota начала производство новых Corolla для России

На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард рублей

Кадастровая стоимость самой большой квартиры Миллера — 284 млн рублей, рыночную цену расследователи оценили примерно в 1 миллиард руб. Это около $15 млн по текущему курсу и примерно $30 млн по курсу до девальвации 2015 года.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

Украденная картина Куинджи вернется на выставку в Третьяковку

Обновлено вчера в 05:24
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся торговый центр

В торгово-развлекательном центре «Карнавал» в Екатеринбурге произошел пожар с сильным задымлением, спасатели эвакуировали 40 человек.
Обновлено вчера в 23:54
Наука

Найдены руины древнего затерянного мегаполиса

Археологи Университета Витватерсранда (ЮАР) нашли руины крупного города на окраине Йоханнесбурга.
Обновлено вчера в 20:22
Наука

Ученые развеяли миф о пользе завтрака для похудения

Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

Возгорание на территории байк-клуба на западе Москвы ликвидировано

Обновлено вчера в 18:21
Экономика

ЦБ Венесуэлы намерен продать 15 тонн золота ОАЭ за наличные

Центробанк Венесуэлы планирует продать около 15 тонн золота ОАЭ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 15:35
Политика

В России заподозрили США в обмане ОАЭ об угрозе столкновения спутников

Соединенные Штаты ввели в заблуждение Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщив об опасном сближении спутника YahSat-1B с российским аппаратом «Луч» в мае 2018 года.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

На Тайване туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов

Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель

В городской больнице врачом оказался мужчина, который несколько лет провел в психбольнице за то, что убил своего одноклассника, расчленил тело и выпил его кровь.
Обновлено вчера в 15:08
Технологии

Обнаружена еще одна крупнейшая в истории база ворованных данных

В сети распространилась обширная база ворованных данных, составленная из 2,2 миллиарда уникальных логинов и паролей пользователей.
Обновлено вчера в 10:44
Экономика

Современный завод по переработке мусора запущен на Камчатке

По данным 2018 года, на полуострове существовала 51 свалка твердых коммунальных отходов.
Обновлено вчера в 23:58
Экономика

Чек среднего роста: траты в январе больше всего увеличились на АЗС

В январе 2019 года вырос средний чек на АЗС, в супермаркетах и в заведениях общепита.
Обновлено вчера в 16:01
Общество

В Чечне умерла самая пожилая россиянка

В конце января в Баксанском районе Кабардино-Балкарии на 129-м году жизни скончалась самая пожилая, по версии Книги рекордов России, жительница страны Нану Шаова.
Обновлено вчера в 13:29
Общество

Раскрыта загадка гробницы Тутанхамона

Специалисты, проводившие 10-летнюю реставрацию гробницы древнеегипетского фараона Тутанхамона, рассказали, что загадочные пятна на стенах погребальной комнаты, обнаруженные при ее вскрытии в начале XX века, являются погибшими бактериями.
Обновлено вчера в 23:02
Здоровье

В Японии эпидемия гриппа охватила более 2,2 млн человек

Более 2,2 млн больных гриппом насчитывается сейчас в Японии.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

В Японии самолет занесло после приземления из-за обледенения ВПП

Обновлено вчера в 18:39
Наука

В Англии случайно нашли древнюю рукопись о короле Артуре

Сотрудник Бристольского университета (Великобритания) Майкл Ричардсон случайно обнаружил в местной библиотеке фрагменты рукописи XIII века, повествующей о подвигах короля Артура и волшебнике Мерлине.
Обновлено вчера в 20:34
Общество

Минприроды пообещало снижение тарифов на вывоз мусора

Правительство разработало комплекс мер, которые позволят снизить стоимость услуг по вывозу мусора до 30% для отдельных регионов, сообщает Минприроды.
Обновлено вчера в 14:31
Политика

Трамп пожаловался на убытки за время президентства

Президент США Дональд Трамп несет финансовые потери, пока находится в Белом доме.
Обновлено вчера в 23:34
Гаджеты

Puma представила кроссовки с автоматической шнуровкой

Обновлено вчера в 11:06
Авто

Chery снизила цены на кроссовер Chery Tiggo 3 в России

Две другие модели бренда, кроссоверы Tiggo 2 и Tiggo 5, наоборот, получили прибавку на сумму от 15 до 40 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 23:13
ещё по теме
Питер Крауч
Британский футболист
Английский футболист, нападающий английского «Сток Сити». Имея рост 201 см, Питер Крауч является одним из самых высоких игроков, когда-либо выступавших за сборную Англии, а также в Премьер-лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное