Футбол

«Бернли» арендует Дринкуотера у «Челси»Sports.ru вчера в 07:18

Полузащитник «Челси» Дэниэл Дринкуотер сменит клуб в это трансферное окно. Он близок к переходу в «Бернли» на правах аренды.
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