Футбол
«Бернли» арендовал у «Челси» ДринкуотераSport24.ru вчера в 13:06
«Бернли» объявил о переходе из «Челси» полузащитника Дэнни Дринкуотер. В составе «Бордовых» 29-летний англичанин будет выступать на правах аренды.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:31, Вашингтон
Авто
Составлен рейтинг самых незащищенных от угона автомобилей
Обновлено вчера в 04:25
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Футбол
Кононов прокомментировал победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы
Главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено вчера в 17:38
Здоровье
Диетолог рассказала о правилах питания во время и после полета
Обновлено вчера в 17:39
Гаджеты
AMD отчиталась о завершении разработки процессорной архитектуры Zen 3
Свидетельства «шахматного порядка» разработки процессорных архитектур находятся и в социальных сетях для профессионалов, где один из разработчиков Zen 2 случайно обмолвился о своей причастности к созданию архитектуры Zen 5. Соответственно, над архитектурами Zen 3 и Zen 4 могли работать представители другой команды, и для компании Intel подобная практика тоже является обычным делом.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
Милиция разогнала сторонников Атамбаева в Бишкеке
Сотрудники правоохранительных органов Киргизии разогнали стихийный митинг сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, который ранее был задержан в ходе спецоперации и штурма резиденции в селе Кой-Таш.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд
Обновлено вчера в 09:35
Энергетика
Литр бензина в России за неделю подорожал на две копейки
Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 29 июля по 4 августа выросла в среднем на две копейки и достигла 44,58 рубля.
Обновлено вчера в 09:20
Армия и оружие
Боевики выпустили четыре ракеты по российской авиабазе Хмеймим в Сирии
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США
Президент США Дональд Трамп назначил главу Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра на должность исполняющего обязанности директора Национальной разведки США (ODNI).
Обновлено в 00:01
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple после жалобы «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против американской компании Apple после жалобы «Лаборатории Касперского», сообщила RNS начальник управления по связи ФАС Елена Заева.
Обновлено вчера в 02:24
Общество
На восток Китая движется тайфун «Лекима»
Обновлено 07 августа в 01:45
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Футбол
Агент Джорджевича оценил вероятность перехода в «Локомотив»
Агент нападающего "Зенита" Луки Джорджевича Игорь Глушевич оценил вероятность перехода форварда в московский "Локомотив", передает Sport24.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в управлении МВД по Красноярскому краю
В Красноярске прошли обыски в главном управлении МВД по Красноярскому краю.
Обновлено вчера в 23:11
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Космос
Макет станции ExoMars-2020 разбился в Швеции при испытании парашюта
Макет станции ExoMars-2020 разбился при посадке в Швеции, передает РИА «Новости», ссылаясь на свои источники.
Обновлено в 00:26
Технологии
Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости
«Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
В Бурятии бывший таможенник брал взятки и занимался контрабандой
Бывший оперуполномоченный по особо важным делам оперативно-розыскного отдела Бурятской таможни получил 4 года лишения свободы в колонии строгого режима – за получение взяток, пособничестве в контрабанде и служебный подлог.
Обновлено вчера в 23:26
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 представили на российском рынке
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Российскую журналистку не подпустили к Зеленскому в Стамбуле
Обновлено вчера в 10:19
Кино
Маколей Калкин высмеял перезапуск фильма «Один дома»
Поклонники фильма «Один дома» были очень недовольны этим решением и потребовали оставить классику в покое.
Обновлено вчера в 03:01
Гаджеты
Samsung представила Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.
Обновлено вчера в 06:12
Общество
В России более четверти детей живет за чертой бедности
Согласно последнему исследованию, около 26% детей нашей страны живут в семьях, находящихся за чертой бедности.
Обновлено 07 августа в 03:58
Авто
В Сети появились рендеры Nissan GT-R и 370Z Shooting Brake
К сожалению, на рендере скрыта большая часть GT-R, но самое главное мы видим.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Медведев заявил, что Киргизия «исчерпала лимит на революции»
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что «в XXI веке свой лимит на революции Киргизия уже исчерпала».
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Семь тревожных симптомов, которые могут говорить о том, что в организме развивается рак, выделил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 23:33