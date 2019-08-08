Футбол

«Бернли» арендовал у «Челси» ДринкуотераSport24.ru 13:06

«Бернли» объявил о переходе из «Челси» полузащитника Дэнни Дринкуотер. В составе «Бордовых» 29-летний англичанин будет выступать на правах аренды.
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«Бернли» арендовал у «Челси» Дринкуотера

Sport24.ru13:06

«Бернли» взял Дринкуотера у «Челси» в аренду до 6 января 2020 года

Спорт-Экспресс12:57

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Матч ТВ13:24

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Soccer.ru13:04

Дринкуотер на правах аренды перешел из «Челси» в «Бернли»

Советский спорт13:00

«Бернли» арендовал у «Челси» Дринкуотера

РИА Новости13:31

«Челси» отдал Дринкуотера в аренду «Бернли»

Sports.ru12:49
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Дэнни Дринкуотер
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Английский футболист, полузащитник клуба Премьер-лиги «Челси». В 2016 году сыграл три матча за сборную Англии.
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