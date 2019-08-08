Футбол
«Бернли» арендовал у «Челси» ДринкуотераSport24.ru 13:06
«Бернли» объявил о переходе из «Челси» полузащитника Дэнни Дринкуотер. В составе «Бордовых» 29-летний англичанин будет выступать на правах аренды.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:00, Вашингтон
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено в 21:23
Технологии
Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости
«Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 22:50
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Авто
Fiat представил «спортивный» Cronos
Обновлено в 03:30
Общество
В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за засухи
Обновлено в 21:50
Политика
Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле
Несколько десятков человек в Махачкале вышли на улицу из-за высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле.
Обновлено в 20:33
Политика
Трамп раскритиковал Макрона за переговоры с Ираном
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон якобы посылает иранской стороне «смешанные сигналы» от имени Вашингтона.
Обновлено в 14:59
Политика
Британия намерена упростить визовый режим для учёных
Власти Великобритании планируют в конце года запустить упрощённый режим получения виз для учёных со всего мира.
Обновлено в 16:48
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено в 09:05
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено в 17:38
Общество
Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено в 18:34
Происшествия
В Турции произошло землетрясение
Сейсмологи зафиксировали в 57 километрах от населенного пункта землетрясение магнитудой 5,8. Об этом в четверг сообщили специалисты из Геологической службы Соединенных Штатов.
Обновлено в 07:45
Политика
В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму
Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Жительница поселка Сита Хабаровского края отправилась за грибами, увязла в трясине и сутки отпугивала рычанием дикого медведя.
Обновлено в 05:33
Политика
На Украине призвали к развалу России
Автор материала отмечает, что слова российского сенатора Владимира Джабарова о том, что Крым может вернуться в состав Украины, только если Россия перестанет существовать, очень верны.
Обновлено в 19:12
Экономика
Медведев расширил полномочия кураторов нацпроектов
Напомним, ранее Дмитрий Медведев уже заявлял о планах усилить полномочия проектных комитетов, чтобы они могли самостоятельно определять способы достижения поставленных в нацпроектах целей и нести за свои решения ответственность.
Обновлено в 08:14
Политика
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную
Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.
Обновлено в 21:34
Здоровье
Кардиолог развеял миф о пользе красного вина для здоровья сердца
Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал о том, как сохранить здоровье сердца, а также опроверг целебные свойства вина.
Обновлено в 21:11
Политика
Конгресс получил список граждан РФ, с которыми «мог быть связан» Трамп
Список российских граждан, которые потенциально могли быть связаны с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, подали в Конгресс американские банки, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 21:59
Космос
Названа дата коммерческого пуска ракеты «Протон-М»
Стало известно, когда состоится коммерческий пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур.
Обновлено в 18:08
Футбол
Агент Джорджевича оценил вероятность перехода в «Локомотив»
Агент нападающего "Зенита" Луки Джорджевича Игорь Глушевич оценил вероятность перехода форварда в московский "Локомотив", передает Sport24.
Обновлено в 21:00
Религия
Сегодня отмечается Ермолаев день
Сегодня, 8 августа, отмечается Ермолаев день. Сегодня отмечается народный праздник — Ермолаев день.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»
Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".
Обновлено в 06:11
Происшествия
13-летний мальчик утонул в Амуре в Хабаровске
По словам очевидцев, дети играли на берегу Амура. 13-летний мальчик пошёл в реку и утонул, поскольку не умел плавать.
Обновлено в 22:44
Технологии
Хакеры научились менять чужие сообщения WhatsApp
В WhatsApp обнаружены уязвимости, которые позволяют хакерам править сообщения в личных и групповых чатах пользователей и таким образом распространять ложную информацию.
Обновлено в 19:08
Происшествия
Спецназ начал штурм резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева
Сотрудники полиции и спецподразделений Киргизии прибыли в село Кой-Таш для задержания бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева.
Обновлено вчера в 10:42