«Тоттенхэм» в гостях проиграл «Бернли», несмотря на гол КейнаМатч ТВ вчера в 09:24

Гол нападающего Гарри Кейна не спас «Тоттенхэм» от поражения в матче чемпионата Англии против «Бернли». Крис Вуд вывел «Бернли» вперед в первом тайме, однако после перерыва Кейн точным ударом восстановил равновесие в счете.

«Тоттенхэм» в гостях проиграл «Бернли», несмотря на гол Кейна

Все про Спорт ру

Происшествия Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске эвакуировали из-за пожара Более 60 жильцов дома в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошло обрушение подъезда, эвакуировали в ночь на 24 февраля из-за пожара в торговом центре, пристроенном к зданию.

Происшествия В Петербурге BMW X6 насмерть задавил двух пешеходов на тротуаре "Двадцать четвертого февраля в 00.29 в Центральном районе на Невском проспекте у дома 55 водитель, управляя BMW Х6, совершил выезд на тротуар с последующим наездом на группу пешеходов", - сказано в сообщении.

Политика Порошенко случайно назвал Украину агрессором Президент Украины Петр Порошено во время выступления в городе Жолква оговорился, назвав свою страну агрессором.

Политика Лавров заявил об отсутствии условий для заключения договора с Японией Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью вьетнамскому телевидению и китайским телеканалам ЦТВ и «Феникс» заявил, что условия для решения проблемы мирного договора с Японией пока отсутствуют.

Политика Актер Панин отреагировал на слова Серебрякова о России Актер Алексей Панин прокомментировал слова Алексея Серебрякова, обвинившего Россию в "развязывании войн".

Политика В Молдавии начались парламентские выборы В Молдавии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах.

Транспорт В России изменились правила посадки в самолёт В России с 24 февраля 2019 года пассажиры могут проходить в самолёт по электронным посадочным талонам.

Политика Беспорядки в Венесуэле: есть жертвы, сотни раненых Сообщается, что в результате беспорядков 300 человек ранены и двое погибли. Демонстранты пытаются доставить в страну гуманитарную помощь.

Происшествия Семья Немцова сочла, что следствие не ищет заказчиков убийства Семья Бориса Немцова, считает, что следствие ничего не делает, чтобы найти организаторов и заказчиков убийства политика, заявила "Интерфаксу" адвокат Ольга Михайлова, представляющая интересы его дочери Жанны.

Спорт Лыжник Большунов разочарован серебром чемпионата мира в скиатлоне Российский лыжник Александр Большунов разочарован тем, что не сумел завоевать золото в скиатлоне на чемпионате мира в австрийском Зефельде.

Происшествия В День защитника Отечества трое мужчин погибли под колесами поездов В День защитника Отечества в Москве и Подмосковье погибли трое мужчин. Все они попали под колеса поездов.

Политика Мадуро поблагодарил жителей Нью-Йорка за поддержку Боливарианский лидер Николас Мадуро поблагодарил жителей Нью-Йорка, вышедших на улицы для того, чтобы поддержать Венесуэлу.

Авто Российские автомобилисты стали экономить на своих машинах В 2018 году 45% российских автовладельцев начали экономить на эксплуатации и обслуживании своего автомобиля.

Происшествия Хабаровчанка родила ребенка в роддоме, не дождавшись помощи врачей Следствие в Хабаровске ведет проверку после того, как женщина родила ребенка в роддоме, не дождавшись помощи врачей, сообщает в воскресенье СУСК России по Хабаровскому краю.

Экономика Гражданам ОАЭ простят почти 100 миллионов долларов долгов Правительство Объединенных Арабских Эмиратов договорилось с 13 банками о списании долгов жителям страны на общую сумму 361 миллион дирхамов (более 98 миллионов долларов).

Общество Facebook заблокировала поздравление россиянина с 23 Февраля Социальная сеть Facebook подвергла блокировке пост российского блогера Сергея Колясникова, в котором он поздравил мужчин с Днем защитника Отечества.

Политика Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Константинополю Генеральная ассамблея клириков и мирян русского экзархата в Западной Европе на внеочередном собрании подавляющим большинством голосов отказалась от самороспуска, на котором настаивает Константинопольский патриархат.

Политика Болтон поставил ультиматум армии Венесуэлы «У военных Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защитить мирных жителей и позволить доставку гуманитарной помощи; или же они столкнутся с еще большими санкциями и изоляцией», — написал Болтон.