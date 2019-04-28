Футбол

Бернли — Манчестер Сити 0:1ProstoProSport 10:57

Бернли — Манчестер Сити
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Терф Мур»
63′
Серхио Агуэро
64′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
Крис Вуд
Матей Выдра
72′
Джеффри Хендрик
Йоханн Берг Гудмундссон
76′
83′
Серхио Агуэро
Джон Стоунз
Мэттью Лоутон
87′
90′+2′
Рахим Стерлинг
Николас Отаменди
90′+5′
Илкай Гюндоган
«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» со счетом 1:0 в матче 36-го тура английской Премьер-Лиги. «Сити» не смог создать совершенно ничего в первом тайме, но слегка повысил темп атак во втором тайме.
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