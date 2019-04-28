Футбол
Бернли — Манчестер Сити 0:1ProstoProSport 10:57
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Терф Мур»
|63′
Серхио Агуэро
|64′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
Крис Вуд
Матей Выдра
|72′
Джеффри Хендрик
Йоханн Берг Гудмундссон
|76′
|83′
Серхио Агуэро
Джон Стоунз
Мэттью Лоутон
|87′
|90′+2′
Рахим Стерлинг
Николас Отаменди
|90′+5′
Илкай Гюндоган
|29%
|Владение мячом
|71%
|59%
|Процент точных передач
|87%
|2
|Удары в сторону ворот
|4
|–
|Удары в створ ворот
|7
|5
|Сейвы вратарём
|–
|2
|Офсайды
|3
|–
|Угловые
|6
|11
|Отборы
|12
|5
|Фолы
|7
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Бернли
Расстановка 4‑4‑2
1
Хитон
2
Лоутон
5
Тарковски
6
Ми
3
Тэйлор
7
Гудмундссон
18
Вествуд
4
Корк
31
Макнил
10
Барнс
27
Выдра
31
Сантана
2
Уокер
4
Компани
14
Лапорт
35
Зинченко
20
Силва
8
Гюндоган
21
Сильва
30
Отаменди
5
Стоунз
33
Жезус
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» со счетом 1:0 в матче 36-го тура английской Премьер-Лиги. «Сити» не смог создать совершенно ничего в первом тайме, но слегка повысил темп атак во втором тайме.
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