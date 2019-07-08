Политика
Берни Экклстоун: «Хочу, чтобы Путин правил Европой»Спорт-Экспресс 10:34
Бывший генеральный промоутер "Формулы-1", почетный президент организации Берни Экклстоун хочет, чтобы президент РФ Владимир Путин правил Европой.
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Я бы хотел, чтобы Путин правил Европой. У нас никого нет, так что хуже быть не может. Он делает то, что говорит и выполняет свои обещания.
— Берни Экклстоун, британский бизнесменРИА Новости 11:23
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