Политика

Берни Экклстоун: «Хочу, чтобы Путин правил Европой»Спорт-Экспресс 10:34

Бывший генеральный промоутер "Формулы-1", почетный президент организации Берни Экклстоун хочет, чтобы президент РФ Владимир Путин правил Европой.
Читать в источнике
Обсудить
Берни Экклстоун
Я бы хотел, чтобы Путин правил Европой. У нас никого нет, так что хуже быть не может. Он делает то, что говорит и выполняет свои обещания.
— Берни Экклстоун, британский бизнесменРИА Новости 11:23

Подробнее о событии

Экклстоун: я бы хотел, чтобы Путин правил Европой

Чемпионат10:27

Экклстоун: я бы хотел, чтобы Путин правил Европой

РИА Новости11:23

Экклстоун: хочу, чтобы Путин правил Европой

RT на русском10:50

«Я бы прикрыл Путина от пули». Экс-глава Формулы-1 хочет, чтобы президент России правил Европой

Sport24.ru10:33

Берни Экклстоун: «Хочу, чтобы Путин правил Европой»

Спорт-Экспресс10:34

Экклстоун захотел заслонить Путина от пули

Взгляд.ру05:31

Экклстоун заявил, что заслонил бы Путина от пули

News.ru04:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 12:16, Вашингтон
Политика

Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и дешевым пиар-ходом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.
Обновлено в 06:04
Путешествия

Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Грузии

"По уточненным данным, полученных от туроператоров, на 8 июля 2019 года все организованные туристы, которые должны были вернуться в срок до 8 июля, вернулись на территорию России", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:30
Гаджеты

Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены

Обновлено в 08:31
Экономика

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

Обновлено в 09:01
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала возвращение российской делегации

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье прокомментировала полное восстановление прав и возвращение к работе российской делегации.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина

Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбления грузинского телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:30
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето

По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Политика

Как в Грузии отреагировали на оскорбления в адрес Путина

Нецензурные оскорбления в адрес Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", вызвали в Тбилиси новые митинги.
Обновлено в 10:44
Общество

День семьи, любви и верности отмечают в России

Обновлено в 04:11
Футбол

Жезус извинился за поведение в финале Кубка Америки

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус извинился за эмоциональную реакцию на удаление в финале Кубка Америки против Перу.
Обновлено в 07:04
Политика

Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 10:14
Авто

Названы самые популярные иномарки в РФ до 1 млн рублей

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД

Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 11:26
Политика

В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии

Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Здоровье

Росгидромет перестанет мониторить почти 90% вредных веществ

Росгидромет предлагает мониторить на федеральном уровне не 260, а 20 загрязняющих веществ, сообщает DEITA.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть

Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.
Обновлено в 09:31
Кино

Скончался режиссер Владимир Златоустовский

Обновлено в 10:54
Политика

Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса

В июне представитель Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе экс-президент страны Леонид Кучма заявил, что экономическую блокаду региона Киев снимет только после возвращения контроля над активами.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

Обновлено в 10:44
Политика

Названы попадающие под «регуляторную гильотину» ведомства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень федеральных органов и видов госконтроля, на которые распространится «регуляторная гильотина».
Обновлено в 11:44
Происшествия

В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель

Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Культура

Ведущим шоу «Форт Боярд» стал Шнуров

Обновлено в 09:43
Происшествия

Сын «колбасного короля» погиб, врезавшись в такси на мотоцикле

Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр, столкнувшийся накануне с машиной такси в Москве, скончался от полученных травм, передает ТАСС.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Суд продлил домашний арест Майкла Калви

«Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Калви до 13 октября 2019 года», — приводит Интерфакс слова судьи.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес

Павел Воля дошёл до селфи с животными

Юморист, участник Comedy Club Павел Воля опубликовал из Сочи серию фотографии с разными животными.
Обновлено вчера в 15:58
Гаджеты

Google Pixel 4 XL на качественных рендерах

Стоит отметить, что вокруг смартфонов Google в последнее время очень много шума и, вероятно, создают его сами сотрудники компании, так как сами по себе устройство не очень и интересны.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Российская гандболистка погибла в Польше

Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено в 08:45
Авто

Бренд Hongqi анонсировал роскошный седан в стиле Rolls-Royce

Китайский автопроизводитель опубликовал первые тизеры премиального седана Hongqi H7 второго поколения.
Обновлено в 10:25
Политика

Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам

Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Экономика

Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку

Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
Обновлено в 10:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Берни Экклстоун
Британский бизнесмен
Английский бизнесмен, в настоящее время почетный президент FOM и FOA. Также владеет долей компании «Альфа Према», материнской компании группы компаний Формула-1. По сути, до 23 января 2017 года он являлся руководителем Формулы-1 в целом. Также являлся совладельцем футбольного клуба «Куинз Парк Рейнджерс» до продажи его Тони Фернандесу - главе авиакомпании Air Asia и бывшему владельцу команды Caterham F1.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Формула-1
Высший класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами, санкционированный Международной автомобильной федерацией. Слово «формула» в названии означает набор правил, которым должны соответствовать автомобили всех участников.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное