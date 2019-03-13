Футбол

Бернарду Силва продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2025 годаSportbox.RU вчера в 14:46

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва заключил новое соглашение с «горожанами», рассчитанное до 2025 года.
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Бернардо Силва продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года

Советский спортвчера в 15:28

«Манчестер Сити» продлил контракт с Бернарду Силвой. Невероятный срок контракта

Спорт-Экспрессвчера в 14:10

«Манчестер Сити» продлил контракт с Б. Силвой до 2025 года

Чемпионатвчера в 14:11

Бернарду Силва продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года

Sportbox.RUвчера в 14:46

«Манчестер Сити» продлил контракт с Бернарду Силвой

Sport24.ruвчера в 14:18

Бернарду Силва продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года

Матч ТВвчера в 14:46

Бернарду Силва продлил контракт с «Ман Сити» до 2025 года

Sports.ruвчера в 14:16
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
Происшествия

В Северной Осетии депутат избил учительницу на глазах у детей

Обновлено в 02:10
Энергетика

В России впервые оценили стоимость всей нефти в стране

Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) впервые оценило в стоимостном выражении запасы полезных ископаемых в России.
Обновлено в 01:00
Интернет

Instagram сообщил о восстановлении работы после сбоя

Instagram восстановил работу после сбоя. «Мы вернулись», — говорится в сообщении социальной сети в Twitter.
Обновлено в 02:32
Происшествия

В Москве у безработной украли сумку с 20 миллионами рублей

Неизвестный в подъезде жилого дома в новой Москве ограбил женщину, похитив сумку, в которой были 20,4 миллиона рублей, рассказали в четверг РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 01:55
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у РТС-банка

Банк России отозвал лицензию у Банка развития технологий и сбережений (РТС-банк), говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:25
Экономика

ФНС назвала число самозанятых в РФ

Глава ФНС не стал прогнозировать, насколько вырастет число самозанятых к концу 2019 года.
Обновлено в 02:31
Транспорт

Строители уложили половину рельсов на Крымском мосту

На железной дороге, проходящей через Крымский мост, уложили 19 из 38 км рельсошпальной решетки на обоих направлениях.
Обновлено в 02:26
Политика

Число россиян решили увеличить за счет мигрантов

По информации издания, в ближайшие пять лет планируется увеличить число граждан России на 5-10 миллионов человек.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Телеведущий извинился за неуместный жест в сюжете о крушении Boeing

Обновлено в 03:06
Финансы

Банкам расписали будущую прибыль

ЦБ не делал прогноз по показателям банковского сектора на 2019 год, но в конце января глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор предполагает, что прибыль банков останется примерно на том же уровне, что и в 2018 году (1,3 трлн руб.).
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

Чёрные ящики разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 отправили в Париж

Авиакомпания Ethiopian Airlines направила чёрные ящики пассажирского самолёта Boeing 737 MAX 8, потерпевшего крушение в Эфиопии 10 марта, для расшифровки в Париж.
Обновлено в 02:18
Политика

МИД Швеции вызвал посла РФ в связи со шпионским скандалом

МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы один из сотрудников российской дипмиссии покинул страну, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:59
Энергетика

Мировые цены на нефть растут в начале торгов

Мировые цены на нефть растут в начале торгов в четверг, 14 марта.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес

Менеджер Юлии Началовой подтвердила, что певица в тяжелом состоянии

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в своем "Инстаграме" подтвердила появившуюся ранее информацию о том, что певица находится в реанимации одной из столичных клиник, и ее состояние оценивается как тяжелое.
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия

На московских рынках нашли майнинг-фермы

Обновлено вчера в 17:42
Автоспорт

Умер гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг

Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

В Екатеринбурге задержали экс-координатора «Открытой России»

В Екатеринбурге задержан бывший координатор местного отделения «Открытой России» Максим Верников.
Обновлено в 01:36
Происшествия

В Петербурге взорвали банкомат, но деньги не похитили

Неизвестные злоумышленники взорвали банкомат в магазине на Пулковском шоссе в в Московском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 02:36
Общество

Кинолог назвал самые кусачие породы собак

Таксы, считающиеся «диванно-комнатными» собаками, стоят на первом месте в статистике покусов как людей, так и животных, рассказал глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев.
Обновлено вчера в 22:42
Спорт

В России разработали замену мельдонию

Российские спортсмены стали использовать биологически активную добавку с аминокислотами и минералами вместо препарата мельдоний.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Медведев согласовал строительство участка ВСМ Москва — Казань

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал доклад вице-премьера Максим Акимова, в котором последний поддержал строительство первого участка ВСМ Москва — Казань до Нижнего Новгорода.
Обновлено в 00:11
Экономика

Михаил Прохоров поделился медью

Консорциум РФПИ, РКИФ (совместный фонд РФПИ и China Investment Corporation) и одного из ближневосточных суверенных фондов закрыл сделку по покупке 9,53% акций горно-металлургической компании «Интергео» (входит в группу ОНЭКСИМ Михаила Прохорова), сообщил российский фонд.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

СК возбудил дело против Вятровича

В Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела против главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Более 100 детей заразились гепатитом С в больнице Благовещенска

Более 100 детей заразились гепатитом С в онкологическом отделении детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 02:54
Армия и оружие

В Раде заявили о «космических» потерях украинской армии в Донбассе

Потери Вооруженных сил Украины в донбасском конфликте являются "космическими" для современных войн, заявил нардеп Андрей Билецкий.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие

США испытают запрещенные ДРСМД ракеты

Пентагон планирует провести испытания ракет, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 23:15
Футбол

Месси оценил игру Роналду в ответном матче «Ювентуса» с «Атлетико»

«Ювентус» благодаря хет-трику Роналду вышла в четвертьфинал турнира, обыграв «Атлетико» по сумме двух матчей со счётом 3:2.
Обновлено в 02:42
Политика

Boeing рекомендовала приостановить полёты всех самолётов 737 Max

США вслед за многими другими странами приостанавливают эксплуатацию самолётов Boeing 737 Max на фоне катастрофы в Эфиопии.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Забайкалье объявил голодовку командир отделения пожарной части

Сотрудники пожарной части из поселка Амазар Могочинского района Забайкалья выезжают на тушение пожаров в собственной обуви и чинят спецтехнику за свой счёт.
Обновлено вчера в 23:52
Общество

Forbes назвал самых богатых холостяков России

В этом году, как напоминает Forbes, список богатейших российских холостяков пополнил Олег Дерипаска, который долгие годы был женат на Полине Юмашевой, дочери Валентина Юмашева, экс-руководителя администрации президента Бориса Ельцина.
Обновлено в 02:00
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Бернарду Силва
Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник клуба «Манчестер Сити» и сборной Португалии. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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