Футбол
Бернарду Силва признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в сезонеСпорт-Экспресс 15:12
"Манчестер Сити" в своем официальном Твиттере сообщил, что лучшим игроком команды в сезоне-2018/19 стал форвард Бернарду Силва. "Горожане" выиграли три трофея в 2019 году: чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок английской лиги.
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