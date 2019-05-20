Футбол

Бернарду Силва признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в сезонеСпорт-Экспресс 15:12

"Манчестер Сити" в своем официальном Твиттере сообщил, что лучшим игроком команды в сезоне-2018/19 стал форвард Бернарду Силва. "Горожане" выиграли три трофея в 2019 году: чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок английской лиги.
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Бернарду Силва признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в сезоне-2018/19

Матч ТВ17:27

Болельщики «Манчестер Сити» выбрали лучшего игрока в минувшем сезоне

Советский спорт17:24

Болельщики «Ман Сити» признали Бернарду Силву лучшим футболистом в сезоне

РИА Новости16:14

Болельщики «Манчестер Сити» выбрали Бернарду Силву лучшим игроком сезона

Чемпионат16:16

Бернарду Силва признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в сезоне-2018/19

Sport24.ru16:10

Бернарду Силва признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в сезоне

Спорт-Экспресс15:12

Бернарду Силва – лучший игрок «Ман Сити» в сезоне

Sports.ru14:58
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Бернарду Силва
Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник клуба «Манчестер Сити» и сборной Португалии. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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