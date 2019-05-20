Футбол
Бернарду Силва признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в сезонеСпорт-Экспресс 15:12
"Манчестер Сити" в своем официальном Твиттере сообщил, что лучшим игроком команды в сезоне-2018/19 стал форвард Бернарду Силва. "Горожане" выиграли три трофея в 2019 году: чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок английской лиги.
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Футбол
Игорь Черевченко - об инциденте с Мирзовым: «На поле всякое случается, но нельзя переходить на национальности»
На поле всякое случается, но никогда нельзя переходить на национальности.
Обновлено в 18:16
Происшествия
Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрыва в школе в Москве
Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в школе в столичном районе Отрадное.
Обновлено в 05:15
Общество
В Японии шестерых россиян наградили орденом Восходящего солнца
Гендиректор российского Большого театра Владимир Урин и директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак удостоены орденов Восходящего солнца третьей степени с золотыми лучами и лентой.
Обновлено в 21:35
Кино
Китайских зрителей лишили финальной серии «Игры престолов»
Китайские фанаты шоу наполнили социальную сеть Weibo гневными комментариями, многие из них заявили, что намерены требовать финансовой компенсации от Tencent и откажутся от подписки.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие
В России анонсируют создание авиаполка для истребителей Су-57
Новые авиаполки будут специально сформированы для истребителей Су-57.
Обновлено в 09:43
Футбол
В Грузии задержаны 11 футболистов по подозрению в договорных матчах
Антикоррупционное агентство службы государственной безопасности Грузии задержало восемь действующих и трех бывших футболистов по подозрению в участии в договорных матчах, сообщается на сайте ведомства.
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Авто
Рестайлинговый Ford Taurus начнет продаваться в Китае в этом году
Компания Ford официально объявила о запуске продаж рестайлинговой версии седана Ford Taurus на китайском рынке в нынешнем году.
Обновлено в 21:14
Футбол
Курбан Бердыев: «Было предложение из сборной России»
Работать в сборной для каждого тренера – дело чести. (Артур Еникеев) "Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.
Обновлено в 14:22
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
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Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке
Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено в 15:55
Политика
Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта»
Глава USM Алишер Усманов не имеет отношения к увольнению журналистов газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 11:58
Политика
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины
Владимир Зеленский, одержавший победу над Петром Порошенко в ходе второго тура выборов, вступил в должность президента Украины.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск
Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено в 19:00
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Интернет
Хакерский форум OGusers сам подвергся атаке
Еще 12 мая администратор OGusers объяснял участникам, что из-за сбоя жесткого диска были стерты за несколько месяцев личные сообщения, сообщения на форуме и очки престижа, и что он восстановил резервную копию с января 2019 года, но более ранней нет.
Обновлено в 05:57
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Здоровье
В Польше женщина впервые родила шестерых детей
Женщина родила в Польше сразу шесть малышей - четырех девочек и двух мальчиков, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 14:31
Гаджеты
Huawei назвала свою операционную систему Hongmeng
Китайская корпорация Huawei объявила, что собственная операционная система (ОС) будет называться Hongmeng.
Обновлено в 17:42
Экономика
В России увеличат минимальный размер оплаты труда
Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Обновлено в 06:43
Экономика
Россиян предупредили о незначительном росте цен на отдых в Турции
По словам руководителя федерации отельеров страны Османа Айыка, в новом сезоне ожидается небольшое повышение цен на отдых в Турции для российских туристов.
Обновлено в 21:18
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено в 19:43
Происшествия
Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах
Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.
Обновлено в 16:33
Хоккей
Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира
Обновлено в 12:41
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54
Авто
АвтоВАЗ массово отзывает Lada Largus
Концерн АвтоВАЗа официально объявил об отзыве автомобилей Lada Largus, так речь идет о моделях, которые были реализованы с ноября 2017 года.
Обновлено в 10:21
Энергетика
«Газпром энергохолдинг» и «Ренова» не объединяют активы
«Газпром энергохолдинг» и «Ренова» Виктора Вексельберга приостановили переговоры о слиянии компании с «Т плюсом» (входит в «Ренову»), поскольку «Ренова» не согласилась с результатами оценки генерирующей компании, сообщил в понедельник гендиректор «дочки» «Газпрома» Денис Федоров.
Обновлено в 11:48
Происшествия
В США потерпел крушение самолет морской пехоты
Обновлено в 20:58
Наука
Психологи выявили неприятный побочный эффект медитации
В качестве негативного эффекта проявляются искаженные мысли и эмоции, проявляется страх и усиление беспокойства.
Обновлено 18 мая в 03:00