Футбол

Бернарду Силва признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в сезонеСпорт-Экспресс 15:12

"Манчестер Сити" в своем официальном Твиттере сообщил, что лучшим игроком команды в сезоне-2018/19 стал форвард Бернарду Силва. "Горожане" выиграли три трофея в 2019 году: чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок английской лиги.
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Бернарду Силва признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в сезоне-2018/19

Матч ТВ17:27

Бернарду Силва признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в сезоне

Спорт-Экспресс15:12

Болельщики «Манчестер Сити» выбрали Бернарду Силву лучшим игроком сезона

Чемпионат16:16

Болельщики «Ман Сити» признали Бернарду Силву лучшим футболистом в сезоне

РИА Новости16:14

Бернарду Силва признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в сезоне-2018/19

Sport24.ru16:10

Болельщики «Манчестер Сити» выбрали лучшего игрока в минувшем сезоне

Советский спорт17:24

Бернарду Силва – лучший игрок «Ман Сити» в сезоне

Sports.ru14:58
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Футбол

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Новые авиаполки будут специально сформированы для истребителей Су-57.
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Работать в сборной для каждого тренера – дело чести. (Артур Еникеев) "Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
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Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке

Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
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Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта»

Глава USM Алишер Усманов не имеет отношения к увольнению журналистов газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 11:58
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Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

Владимир Зеленский, одержавший победу над Петром Порошенко в ходе второго тура выборов, вступил в должность президента Украины.
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Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
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В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
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Хакерский форум OGusers сам подвергся атаке

Еще 12 мая администратор OGusers объяснял участникам, что из-за сбоя жесткого диска были стерты за несколько месяцев личные сообщения, сообщения на форуме и очки престижа, и что он восстановил резервную копию с января 2019 года, но более ранней нет.
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На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
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Женщина родила в Польше сразу шесть малышей - четырех девочек и двух мальчиков, сообщает агентство Associated Press.
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В России увеличат минимальный размер оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
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Россиян предупредили о незначительном росте цен на отдых в Турции

По словам руководителя федерации отельеров страны Османа Айыка, в новом сезоне ожидается небольшое повышение цен на отдых в Турции для российских туристов.
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Россия увеличила поставки нефти в США

В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
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Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах

Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.
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«Газпром энергохолдинг» и «Ренова» Виктора Вексельберга приостановили переговоры о слиянии компании с «Т плюсом» (входит в «Ренову»), поскольку «Ренова» не согласилась с результатами оценки генерирующей компании, сообщил в понедельник гендиректор «дочки» «Газпрома» Денис Федоров.
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Психологи выявили неприятный побочный эффект медитации

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Бернарду Силва
Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник клуба «Манчестер Сити» и сборной Португалии. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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