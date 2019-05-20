Футбол
Бернарду Силва признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в сезонеСпорт-Экспресс 15:12
"Манчестер Сити" в своем официальном Твиттере сообщил, что лучшим игроком команды в сезоне-2018/19 стал форвард Бернарду Силва. "Горожане" выиграли три трофея в 2019 году: чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок английской лиги.
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Музыка
Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Обновлено вчера в 16:33
Политика
В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить «газовые» переговоры с РФ
Заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал киевские власти как можно скорее провести новую министерскую встречу с Россией и ЕС для обсуждения газового транзита.
Обновлено в 07:48
Культура
Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер»
Телеведущая и светская львица Ксения Собчак решением «Газпром-медиа» назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».
Обновлено в 07:53
Гаджеты
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
У Huawei останется доступ к версии Android с открытым исходным кодом AOSP (Android Open Source Project), и компания может выпускать устройства на этой версии ОС, однако поддержки сервисов Google в ней нет.
Обновлено в 07:31
Политика
Представитель Британии грубо прервал выступление Небензи в Совбезе ООН
Выступление постпреда России в ООН Василия Небензи на Совете безопасности организации было бесцеремонно прервано заместителем постоянного представителя Великобритании Джонатаном Алленом.
Обновлено в 16:33
Хоккей
Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира
Обновлено в 12:41
Происшествия
Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили
Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено в 12:41
Общество
В Казани решили отменить общегородской последний звонок
Обновлено в 05:12
Кино
В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы
Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Футбол
Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал о взаимоотношениях с Мамаевым
Главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Мурад Мусаев заявил, что имеет хорошие отношения с осуждённым игроком команды Павлом Мамаевым.
Обновлено в 15:32
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Обновлено в 13:57
Экономика
Агрохолдинг Мошковича увеличил выручку в два раза
Материнская структура группы «Русагро», Ros Agro Plc, сообщила о росте выручки по МСФО в I квартале 2019 г. более чем в два раза – до 32,2 млрд руб.
Обновлено в 08:04
Политика
Президент Зеленский подписал свой первый указ
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим.
Обновлено в 16:30
Политика
Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе
Обновлено в 13:12
Общество
Журналистку отказались пускать на Каннский фестиваль из-за обуви
Главного соредактора американского еженедельника Variety Клаудию Эллер не хотели пускать на Каннский кинофестиваль из-за неподобающей обуви.
Обновлено в 14:14
Общество
Пустоты обнаружены в фундаменте здания Госдумы
В марте этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин представил концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.
Обновлено в 12:04
Кино
Финал «Игры престолов» не понравился зрителям
Финал сериала «Игра престолов» многие зрители считают неудачным и предлагают переснять.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Инна Жиркова с размахом отметила 30-летие
В минувшую пятницу владелица ателье-бренда MiloMilo, жена футболиста Юрия Жиркова и мама троих детей Инна Жиркова отметила 30-летие.
Обновлено в 09:29
Игры
Новая игра Тима Шейфера выходит в августе
В 2019-м студия поставила перед собой челлендж: выпустить сразу две игры - Psychonauts 2 и постапокалиптический roguelike под названием RAD, который должен выйти 20-го августа.
Обновлено в 13:40
Политика
Порошенко, Парубий и Гройсман проводят совещание
Глава правительства Украины Владимир Гройсман, спикер Верховной рады Андрей Парубий и экс-президент Украины Пётр Порошенко собрались на совещание в кабинете премьер-министра, сообщило 20 мая издание Strana.ua.
Обновлено в 06:41
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Происшествия
В московском метро задержали ходившего по путям пьяного мужчину
Пьяного мужчину задержали за хождение по путям на фиолетовой линии московского метро, сообщил РБК руководитель пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 12:48
Авто
УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об уникальном грузовичке «Головастик», вставшем на конвейер в 1965 году.
Обновлено в 02:02
Происшествия
МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей
«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах
Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.
Обновлено в 16:33
Наука
Ученые создали самый громкий звук под водой
Вода быстро ионизировалась, нагревалась, испаряла жидкость и создавала цилиндрическую ударную волну.
Обновлено в 17:06
Музыка
Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети»
«У ребенка просто закончилось дыхание», - отметила Гагарина.
Обновлено в 15:02
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17