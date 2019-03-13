Футбол

Бернарду Силва: «Хотим показать, что Гвардиола ошибался»Матч ТВ 11:20

Манчестер Сити — Шальке-04
7 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Этихад»
33′
Джеффри Брума
Серхио Агуэро
35′
Серхио Агуэро
38′
Лерой Сане
42′
Данило Луис
48′
Рахим Стерлинг
56′
Давид Сильва
Фил Фоден
64′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
64′
Александр Зинченко
69′
69′
Бреэль Эмболо
Стивен Скрибски
Бернарду Силва
71′
Эмерик Лапорт
Фабиан Делф
72′
74′
Уэстон Маккенни
Хамза Мендиль
Фил Фоден
78′
79′
Гвидо Бургшталлер
Седрик Тойхерт
Габриэл Жезус
84′
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал, почему вся команда пытается доказать неправоту главного тренера Хосепа Гвардиолы. Ранее Гвардиола сравнил «горожан» с подростками, который все еще уступают более опытным европейским клубам.
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Б. Силва: игроки «Манчестер Сити» попробуют доказать, что Гвардиола ошибался

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Бернарду Силва: «Хотим показать, что Гвардиола ошибался»

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