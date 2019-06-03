Бернардески считает Сарри подходящим тренером для «Ювентуса»Sport24.ru вчера в 21:52

Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески считает, что главный тренер «Челси» Маурицио Сарри идеально подошел бы для работы в туринском клубе.

Технологии Роскачество оценило приложения для обучения детей чтению Роскачество оценило 16 развивающих игр для планшетов на платформах iOS и Android для обучения дошкольников чтению, использовав в исследовании 11 критериев, большая часть которых относится к безопасности.

Экономика В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".

Экономика Кушать продано: рублевая выручка экспортеров продуктов выросла втрое Экспортная выручка российских сельхозпредприятий за четыре года действия санкций увеличилась в рублевом выражении втрое — с 517,8 млрд до 1,57 трлн.

Политика Профессор из США напомнил о решающем вкладе СССР в разгром нацистов Профессор истории из американского колледжа Дикинсона Карл Куалс напомнил о решающей роли Красной Армии в победе на нацизмом во время Второй мировой войны.

Единоборства Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".

Футбол Финал Лиги чемпионов прервала выбежавшая на поле полуголая девушка Во время решающего матча Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» на поле выбежала полураздетая девушка.

Шоу-бизнес Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.

Армия и оружие Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.

Наука Ученые: Найдены самые древние паразиты человека Выяснилось, что в двух копролитах есть яйца паразитических червей, то есть это говорит о том, что жители этой местности определённо были заражены кишечными паразитами.

Политика Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".

Религия РПЦ рассказала, как должен жить священник в России Отвечая на вопрос о марках машин, на которых могут ездить священнослужители, Легойда напомнил, что патриарх многократно призывал священников размышлять над тем, в какой автомобиль они садятся.

Происшествия В Чите полиция ищет авторов надписи о Путине на асфальте На площади Революции в центре Читы неизвестные написали на асфальте оскорбительную надпись о президенте страны.

Политика Максакова назвала имя убийцы Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Общество Эксперты рассказали, как избавиться от мата в общении Николаева, в свою очередь, рассказала о великих русских поэтах, в том числе Пушкине, Владимире Маяковском и Сергее Есенине, которые иногда использовали в своих произведениях мат.

Шоу-бизнес Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.

Общество Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

Политика WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в Венесуэле Если раньше в Венесуэле было около 1 тыс. российских военных советников, то сейчас их число сократилось до нескольких десятков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Политика Лужков предложил решение водной проблемы Крыма Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.

Общество Роспотребнадзор выписал штрафов на 30 млн из-за молочной продукции Роспотребнадзор наложил штрафов на сумму свыше 30 миллионов рублей на производителей и продавцов молочной продукции.

Экономика Повышение НДС не оправдало ожиданий Бюджет России не заметил роста поступлений от внутреннего налога на добавленную стоимость (НДС) после его повышения в 2019 году.

Общество Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.

Происшествия Семерых приморцев осудили за шантаж совладельцев «проблемных» квартир В 2013-2014 годы фигуранты дела выбирали "проблемные" квартиры, между собственниками которых были разногласия, и с помощью давления и насилия принуждали совладельцев к сделкам на выгодных для группы условиях.

Политика На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.