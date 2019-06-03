Футбол
Бернардески: «Сарри подошел бы „Ювентусу“»Soccer.ru вчера в 10:55
Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески прокомментировал слухи о том, что команду может возглавить Маурицио Сарри.
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Гаджеты
«Ведомости»: Huawei приобрела российские технологии распознавания лиц
Китайская Huawei приобрела патенты и команду разработчиков технологий распознавания лиц компании "Вокорд".
Обновлено в 04:00
Общество
Глава РМК Игорь Алтушкин пояснил позицию по храму в Екатеринбурге
Большой репортаж о событиях в столице Урала вышел в федеральном издании Один из меценатов Фонда Святой Екатерины, владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин рассказал, какую позицию он занимает после стихийных акций в Екатеринбурге вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 02:05
Авто
LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии
Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Дзержинске число пострадавших при взрывах выросло
Обновлено в 02:52
Происшествия
Полиция Харькова завела два дела по факту сноса памятника Жукову
Обновлено вчера в 16:21
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева впервые показала лицо сына в новом семейном видео
Ролик был создан под новый семейный трек.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
В Южно-Сахалинске мужчина с топором напал на сотрудника мэрии
В понедельник в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель Южно-Сахалинска, вооруженный топором и тесаком, напал на сотрудника городской администрации.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
В США назвали единственного российского конкурента F-35
В США назвали российского конкурента F-35.
Обновлено в 00:41
Авто
GM готовит новый внедорожник под брендом Hummer
Растущая популярность Jeep Wrangler и появление нового Ford Bronco может стать поводом для возрождения давно ушедшего, но еще не забытого бренда Hummer.
Обновлено в 01:59
Футбол
Rambler назвал стоимость подписки на Английскую премьер-лигу
Всего предлагается три варианта подписки: на весь сезон (2990 руб. до 31 июля, затем — 3990 руб.), на месяц (549 руб.) и на сутки (199 руб.).
Обновлено в 03:30
Здоровье
Врачи рассказали, какие продукты помогут от проблем с желудком
Врач-терапевт, гастроэнтеролог, специалист в области психосоматики Ирина Пичугина рассказала, как избежать заболеваний желудочно-кишечного тракта, в первую очередь обострений хронического гастрита и язвы.
Обновлено вчера в 11:10
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Экс-директора клиники Мешалкина задержали в Новосибирске
В Новосибирске задержали бывшего директора клиники Мешалкина и бывшего депутата Заксобрания Александра Караськова.
Обновлено в 03:59
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Израиль и США собираются предложить России сделку по Сирии в ходе грядущего трехстороннего саммита в Иерусалиме.
Обновлено в 04:03
Политика
Умер последний участник восстания в «Собиборе»
Последний участник восстания в концлагере "Собибор" Семен Розенфельд умер в Израиле, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Общество
Руководство орловской колонии уволят после видео с пиром заключенных
Руководителя исправительной колонии №2 города Ливны в Орловской области уволят после того, как было опубликовано видео с банкетом заключенных на Пасху, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
Обновлено вчера в 13:09
Политика
Зеленский уволил заместителя главы СБУ Кононенко
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:51
Технологии
Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке
Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз — "в смысле".
Обновлено в 03:21
Космос
Японский космический зонд ведет подготовку к новой посадке на астероид
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) ведет подготовку к новой посадке космического зонда "Хаябуса-2" ("Сокол-2") на астероид Рюгу, на орбите которого он находится с июня прошлого года.
Обновлено в 02:17
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
В итоговой редакции прокуроры требуют взыскать в доход государства имущество на 9 млрд рублей.
Обновлено в 03:56
Общество
В Москве установится тропическая жара
Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Финансы
Курс доллара вырос до 65,57 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и составил 65,57 рубля.
Обновлено в 03:05
Экономика
Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн
За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX
FAA посоветовало авиакомпаниям проверить 179 самолетов Boeing 737 Max и 133 Boeing 737 NG, чтобы определить, есть ли в них неисправные детали.
Обновлено вчера в 20:55
Экономика
Россияне стали есть меньше мяса
Бедность не победить, падение доходов не переломить: прогноз на 2019 год Участники рынка не считают самообеспеченность свининой причиной застоя в производстве.
Обновлено в 04:19
Авто
GM-АвтоВАЗ продлил скидки на внедорожник Chevrolet Niva в июне
Все желающие приобрести новую Chevrolet Niva смогут воспользоваться программами «Трейд-ин» и «Скидка при покупке в кредит» до 30 июня 2019 года.
Обновлено в 03:57