Футбол

Бернардески: «Сарри подошел бы „Ювентусу“»Soccer.ru вчера в 10:55

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Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески прокомментировал слухи о том, что команду может возглавить Маурицио Сарри.
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Федерико Бернардески: Сарри – подходящий тренер для меня

Советский спорт02:13

Бернардески считает Сарри подходящим тренером для «Ювентуса»

Sport24.ruвчера в 21:52

Бернардески: Сарри является подходящим тренером для «Ювентуса»

Чемпионатвчера в 20:03

Федерико Бернардески: «Конте творил историю „Ювентуса“ как игрок и тренер. Повезло, что я играл под его руководством»

Sports.ruвчера в 17:50

Бернардески: «Сарри подошел бы „Ювентусу“»

Soccer.ruвчера в 10:55

Бернардески: «Сарри подойдёт „Ювентусу“»

Евро-футбол.рувчера в 10:42
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«Ведомости»: Huawei приобрела российские технологии распознавания лиц

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Большой репортаж о событиях в столице Урала вышел в федеральном издании Один из меценатов Фонда Святой Екатерины, владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин рассказал, какую позицию он занимает после стихийных акций в Екатеринбурге вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы.
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Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

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В Дзержинске число пострадавших при взрывах выросло

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Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

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В понедельник в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель Южно-Сахалинска, вооруженный топором и тесаком, напал на сотрудника городской администрации.
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В США назвали российского конкурента F-35.
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GM готовит новый внедорожник под брендом Hummer

Растущая популярность Jeep Wrangler и появление нового Ford Bronco может стать поводом для возрождения давно ушедшего, но еще не забытого бренда Hummer.
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Всего предлагается три варианта подписки: на весь сезон (2990 руб. до 31 июля, затем — 3990 руб.), на месяц (549 руб.) и на сутки (199 руб.).
Обновлено в 03:30
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Врачи рассказали, какие продукты помогут от проблем с желудком

Врач-терапевт, гастроэнтеролог, специалист в области психосоматики Ирина Пичугина рассказала, как избежать заболеваний желудочно-кишечного тракта, в первую очередь обострений хронического гастрита и язвы.
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Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
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Экс-директора клиники Мешалкина задержали в Новосибирске

В Новосибирске задержали бывшего директора клиники Мешалкина и бывшего депутата Заксобрания Александра Караськова.
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Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
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Израиль и США предложат России сделку по Сирии

Израиль и США собираются предложить России сделку по Сирии в ходе грядущего трехстороннего саммита в Иерусалиме.
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Умер последний участник восстания в «Собиборе»

Последний участник восстания в концлагере "Собибор" Семен Розенфельд умер в Израиле, сообщает РИА "Новости".
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Руководство орловской колонии уволят после видео с пиром заключенных

Руководителя исправительной колонии №2 города Ливны в Орловской области уволят после того, как было опубликовано видео с банкетом заключенных на Пасху, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, передает РИА "Новости".
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Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз — "в смысле".
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Японский космический зонд ведет подготовку к новой посадке на астероид

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) ведет подготовку к новой посадке космического зонда "Хаябуса-2" ("Сокол-2") на астероид Рюгу, на орбите которого он находится с июня прошлого года.
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Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
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Курс доллара вырос до 65,57 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и составил 65,57 рубля.
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Все желающие приобрести новую Chevrolet Niva смогут воспользоваться программами «Трейд-ин» и «Скидка при покупке в кредит» до 30 июня 2019 года.
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Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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Итальянский футболист, нападающий клуба «Ювентус» и сборной Италии. Участник чемпионата Европы 2016 года.
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