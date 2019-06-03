Футбол

Бернардески: «Сарри подошел бы „Ювентусу“»Soccer.ru вчера в 10:55

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Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески прокомментировал слухи о том, что команду может возглавить Маурицио Сарри.
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Федерико Бернардески: Сарри – подходящий тренер для меня

Советский спорт02:13

Бернардески считает Сарри подходящим тренером для «Ювентуса»

Sport24.ruвчера в 21:52

Федерико Бернардески: «Конте творил историю „Ювентуса“ как игрок и тренер. Повезло, что я играл под его руководством»

Sports.ruвчера в 17:50

Бернардески: Сарри является подходящим тренером для «Ювентуса»

Чемпионатвчера в 20:03

Бернардески: «Сарри подошел бы „Ювентусу“»

Soccer.ruвчера в 10:55

Бернардески: «Сарри подойдёт „Ювентусу“»

Евро-футбол.рувчера в 10:42
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Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Наука

Найдены остатки древней смертельной инфекции на территории Турции

Обновлено в 01:46
Общество

Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных

Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Политика

Израиль и США предложат России сделку по Сирии

Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

Обновлено в 02:28
Общество

В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине

Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено вчера в 11:02
Общество

Главного дорожника Челябинска уволили после критики врио губернатора

Обновлено в 02:33
Общество

Удалившую грудь россиянку признали мужчиной в Испании

Россиянка переехала в другую страну после того, как у нее забрали приемных детей. Сейчас Савиновских проживает в Испании под именем Френсис.
Обновлено вчера в 10:52
Футбол

Бибрас Натхо хочет вернуться в ЦСКА

Полузащитник "Олимпиакоса" и сборной Израиля Бибрас Натхо хотел бы вернуться в ЦСКА, за который он выступал с 2014 по 2018 годы.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

Охрана Белого дома открыла огонь по неизвестному

Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку рядом с Белым домом.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика

Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублей

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС; входит в холдинг «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК), которая занимается выпуском пассажирского ближнемагистрального лайнера SSJ100, оценена в 44,8 млрд руб., рассказали «Ведомостям» три человека, близких к ОАК.
Обновлено вчера в 17:54
Политика

Мэр Харькова призвал не стесняться переговоров с Россией

Мэр заверил, что бюст Жукова будет восстановлен, а имя маршала вернут центральному проспекту города.
Обновлено в 02:21
Политика

В США анонсировали план экономической дестабилизации России

План экономической войны против России опубликовала американская корпорация Rand, сообщает 3 июня Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 22:34
Наука

Каждодневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Обновлено вчера в 07:01
Политика

В Раде оценили снос бюста Жукова националистами

Обновлено в 01:11
Политика

Профессор из США напомнил о решающем вкладе СССР в разгром нацистов

Профессор истории из американского колледжа Дикинсона Карл Куалс напомнил о решающей роли Красной Армии в победе на нацизмом во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:29
Экономика

В России захотели ввести сбор за сигареты

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Транспорт

На Бутовской линии метро появятся шпалы из переработанного пластика

На Бутовской линии метро появятся шпалы из переработанного пластика, сообщается на сайте мэрии.
Обновлено в 02:35
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Экономика

Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП

Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.
Обновлено в 02:14
Общество

Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников

Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Кудрово из пункта приема металлолома вынесли 170 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в воскресенье, 2 июня, около 21 часа злоумышленник ворвался в пункт приема металлолома в городе Кудрово, где находились двое мужчин, 33 и 28 лет.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116

Число пострадавших в результате серии взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 116 человек.
Обновлено в 02:44
Общество

В Москве установится тропическая жара

Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Серийный маньяк и убийца из Екатеринбурга получил пожизненный срок

Обновлено в 02:41
Армия и оружие

В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей

Корветы проекта 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили в связи со срывом поставок силовых установок с Украины.
Обновлено вчера в 20:43
Гаджеты

Xiaomi Mi Mix 2S упал в цене до уровня Redmi K20

Интересно, что за аналогичную цену можно приобрести младший флагман Redmi K20. aliexpress.com Mi Mix 2S позиционируется, как дизайнерский смартфон.
Обновлено в 02:30
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Круизный лайнер врезался в катер, есть пострадавшие

В Венеции круизный лайнер столкнулся с туристическим катером, сообщает ANSA. В результате инцидента пострадали четверо пожилых туристов.
Обновлено в 02:09
Политика

Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России

Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено вчера в 18:17
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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Federico Bernardeschi
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий клуба «Ювентус» и сборной Италии. Участник чемпионата Европы 2016 года.
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