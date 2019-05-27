Берлинский «Унион» впервые в своей истории вышел в БундеслигуREGNUM 01:31

Встреча завершилась со счётом 0:0. В первом матче команды также сыграли вничью — со счётом 2:2. Таким образом, «Унион» одержал итоговую победу по сумме двух матчей благодаря голам на выезде. «Унион» вышел в Бундеслигу впервые в своей истории.

Берлинский «Унион» впервые в своей истории вышел в Бундеслигу

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