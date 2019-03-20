Шоу-бизнес
Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализацииГазета.Ru вчера в 16:49
Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме. До СМИ писали, что актрису нашли дома в полуобморочном состоянии и увезли в больницу, а позже ей стало хуже.
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с чего всё началось
Как стало известно «СтарХиту», возможно, Беркова встретит праздник не в модном заведении Москвы, как мечтала, а на больничной койке. Несколько часов назад женщину госпитализировали в одну из столичных клиник.StarHit.ru19 марта в 14:40
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Технологии
Инновационное судно-беспилотник «Пионер-М» могут создать на предприятиях Крыма - ОСК
Инновационное судно с функцией безэкипажного судовождения "Пионер-М" могут создать на предприятиях Крыма, к части работ планируется привлечь Средне-Невский ССЗ и другие структуры Объединенной судостроительной корпорации, сообщил журналистам вице-президент ОСК по техническому развитию Дмитрий Колодяжный.
Обновлено вчера в 15:04
Гаджеты
Стали известны характеристики камеры Huawei P30 Pro
Обновлено вчера в 17:23
Транспорт
Медведев поддержал 50% скидку РЖД на билеты для детей летом
«Хотел бы попросить поддержать предложение компании — возможность предоставить скидку в 50% с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах», — цитирует РИА Новости Белозёрова.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
СМИ сообщили о желании Ким Чен Ына посетить Россию
Обновлено вчера в 22:25
Экономика
Минфин пообещал масштабные сокращения госслужащих в России
Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщила, что 2020 году будет запущена масштабная реформа государственной службы.
Обновлено 19 марта в 07:57
Общество
В Екатеринбурге на уик-энде пойдет мокрый снег
В Екатеринбурге синоптики прогнозируют жуткие осадки, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено в 00:01
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Музыка
Юрий Лоза высказался о роспуске группы «Ленинград»
Свой комментарий по поводу новости о роспуске группы «Ленинград» дал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Здоровье
Не время любить: перевод часов вызывает импотенцию и рак
Перевод стрелок часов может повысить риск онкологических заболеваний, спровоцировать инфаркты или даже вызвать импотенцию.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Ялте ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»
Федеральная служба безопасности пресекла деятельность ячейки запрещенной в России международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Обновлено вчера в 12:29
Футбол
Карло Анчелотти: «Зидан и „Реал“ идеально подходят друг другу»
Зидан и «Реал» идеально подходят друг другу, они сделаны друг для друга, поэтому я уверен, что у них снова все получится.
Обновлено вчера в 09:22
Технологии
Во «ВКонтакте» появилась возможность создавать постеры
Свои фоны для постеров могут загружать пользователи и паблики "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Суд арестовал двоих соучастников похищения женщины в Якутске
Суд арестовал соучастников похищения женщины в Якутске, они останутся под стражей до 17 мая.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Бердников подал заявление об отставке
Бердников написал, что "в связи с окончанием срока полномочий на посту главы Республики Алтай и переходом на другую работу" он подал заявление Владимиру Путину о досрочной отставке.
Обновлено вчера в 03:07
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство кроссовера Skoda Karoq начнется в России этой осенью, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Auto Бернхарда Майера.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом
Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено вчера в 13:32
Футбол
Главным тренером сборной ОАЭ стал Ван Марвейк
Голландский специалист Берт Ван Марвейк назначен на пост главного тренера сборной Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает AFP.
Обновлено вчера в 15:52
Футбол
Погба подарил партнерам по сборной Франции перстни за победу на ЧМ-2018
Футболисты сборной Франции получили в подарок кольца за победу на чемпионате мира — 2018 в России.
Обновлено вчера в 11:04
Авто
Начались продажи обновлённого внедорожника Ford Everest 2019
Американская компания Ford объявила о начале продаж обновленной версии автомобиля Ford Everest.
Обновлено вчера в 14:42
ЖКХ
В Омской области утвердили тариф на мусор
РЭК предложила установить предельный тариф на обработку твердых коммунальных отходов (ТКО) для потребителей ООО «Магнит» в размере 997 рублей 69 копеек за тонну без учета НДС.
Обновлено вчера в 07:31
Экономика
Центр Хруничева намерен продать OneWeb 10 ракет «Протон-М»
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Генпрокурор Украины заявил о переданном ему США списке «неприкасаемых»
Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 22:04
Армия и оружие
В США проверят подготовку пилотов ВВС после авиакатастрофы в Эфиопии
В США будет проверено качество подготовки летчиков военно-транспортных и грузовых самолетов, а также президентских Air Force One.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Мадуро обвинил Трампа в краже денег на лекарства
Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что правительство президента США Дональда Трампа "похитило" у Венесуэлы $5 млрд, предназначенных для покупки материалов для производства лекарств.
Обновлено вчера в 20:36
Космос
Адепты теории плоской Земли собираются в путешествие на край света
Обновлено вчера в 05:46