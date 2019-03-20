Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализацииГазета.Ru вчера в 16:49

Как стало известно «СтарХиту», возможно, Беркова встретит праздник не в модном заведении Москвы, как мечтала, а на больничной койке. Несколько часов назад женщину госпитализировали в одну из столичных клиник.

с чего всё началось

Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме. До СМИ писали, что актрису нашли дома в полуобморочном состоянии и увезли в больницу, а позже ей стало хуже.

Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации

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