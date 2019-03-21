Беркова объяснила госпитализацию переутомлениемREGNUM 18:09

Как стало известно «СтарХиту», возможно, Беркова встретит праздник не в модном заведении Москвы, как мечтала, а на больничной койке. Несколько часов назад женщину госпитализировали в одну из столичных клиник.

с чего всё началось

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