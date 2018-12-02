Грегг Берхалтер возглавил сборную США. Об этом сообщает New York Times, уточнив, что официальное представление специалиста состоится в начале следующей недели. Берхалтер покинул пост наставника клуба MLS Коламбус Крю ради работы в национальной сборной.

Берхалтер стал новым главным тренером сборной США по футболу

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