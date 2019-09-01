Футбол
Sport.ruБерише за гол в ворота «Тамбова» подарили машину
В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Он всегда нацелен на ворота соперников, неудержим, в каждом матче бьется за клуб, отдавая все силы. Он заслуженно был признан лучшим игроком матча "Ахмат" "Тамбов".
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Происшествия
В Брянске умер избитый полицейским подросток
В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.
РБК 08:18
Политика
Президент Германии попросил прощения за Вторую мировую войну
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер извинился за Вторую Мировую войну.
Piter.tv 03:33
Политика
Володин назвал ущербным руководителей Польши
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил руководство Польши в том, что оно показывает свою ущербность тем, что политизируют итоги Второй мировой войны.
Наша версия 08:47
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Политика
Зеленский пригласил Польшу поучаствовать в восстановлении Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса.
Газета.Ru вчера в 14:09
Культура
Сергей Светлаков временно вернется в «Уральские пельмени»
Известный юморист Сергей Светлаков на время вернется в состав шоу «Уральские пельмени» и сыграет в составе команды уже 3 сентября на «Вечере встреч выпускников».
Вечерняя Москва 08:33
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 30 августа в 05:51
Футбол
«Дженоа» объявил о переходе Хильемарка в «Динамо»
Полузащитник Оскар Хильемарк стал игроком московского «Динамо».
Sportbox.RU 07:23
Политика
Зеленский рассказал о запланированной встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его третья по счету беседа с Владимиром Путиным состоится уже при личной встрече.
БИЗНЕС Online вчера в 15:00
Кино
Кэмерон намерен сделать нового «Терминатора» трилогией
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон планирует сделать из нового «Терминатора» трилогию.
Экономика сегодня 05:23
Происшествия
20 человек пострадали при обрушении сцены на рэп-концерте в Германии
На концерте в германском Эссене обрушилась сцена, пострадали более 20 человек. По меньшей мере у двоих серьезные травмы.
РЕН ТВ вчера в 17:28
Происшествия
При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском вчера в 12:06
Наука
Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд
В соответствии с принятым решением Райту придется вернуть родственникам покойного Клеймана порядка 410 тыс. единиц криптовалюты, что по нынешнему курсу составляет около $4 млрд.
РБК вчера в 18:58
Политика
В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал действия авиации США, которая нанесла удар по идлибской зоне деэскалации, не уведомив об этом российскую и турецкую стороны.
RT на русском 07:55
Общество
Московская мэрия прокомментировала сообщения об отмене школьных линеек
В свою очередь агентство «Москва» сообщило, что школам рекомендовано 2 сентября сразу начинать занятия по соображениям безопасности.
Говорит Москва 08:25
Футбол
Каррера приедет в Москву 12 сентября
RT на русском 08:23
Театры
Райкин представил труппе «Сатирикона» нового директора
Столичный театр «Сатирикон» возглавит новый директор: руководящую должность займет Владимир Казаченко. Он выходит на работу 2 сентября.
Телепрограмма 07:54
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ вчера в 17:29
Политика
Зеленский заверил, что не пойдёт с протянутой рукой к Трампу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом рассчитывает договориться об американских инвестициях и обсудить вопрос прекращения войны в Донбассе.
Life.ru 06:39
Общество
Минтруд уточнил число работающих пенсионеров
Вести.Ru 05:10
Футбол
23-летняя российская футболистка скончалась от остановки сердца
Спорт-Экспресс 05:22
Транспорт
На участках Комендантского и Богатырского запустили рабочее движение
В воскресенье, 1 сентября в Петербурге состоялся запуск рабочего движения на участках Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы и Богатырского проспекта от улицы Гаккелевской до улицы Байконурской.
АБН 04:15
Политика
Кадыров не стал спорить с Путиным по поводу новой мечети в Чечне
Московский Комсомолец вчера в 09:35
Здоровье
Голикова прокомментировала ситуацию с хирургами в Нижнем Тагиле
Ранее стало известно о том, что хирурги больницы №1 в Нижнем Тагиле написали заявления об уходе из-за высокой нагрузки, к которой привело предшествовавшее этим событиям увольнение двух других специалистов.
RuNews24.ru вчера в 15:07
Общество
Ураган «Дориан» достиг наивысшей категории
Ураган "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, скорость ветра составляет 257 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
РИА Новости 08:32
Футбол
«Спартак» завершил летнюю трансферную кампанию
Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Томас Цорн заявил, что красно-белые больше не собираются делать никаких приобретений в нынешнее трансферное окно.
Вести.Ru 07:50