Футбол
Sport.ruБерише за гол в ворота «Тамбова» подарили машину
В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Он всегда нацелен на ворота соперников, неудержим, в каждом матче бьется за клуб, отдавая все силы. Он заслуженно был признан лучшим игроком матча "Ахмат" "Тамбов".
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Политика
В России вступили в силу изменения в правила призыва в армию
В России с 1 сентября вступил в силу закон, вводящий некоторые изменения в правила призыва граждан на срочную службу.
RT на русском 02:53
Происшествия
Движение экспрессов в аэропорт Гонконга приостановлено из-за протестов
В Гонконге приостановлено движение железнодорожных экспрессов в международный аэропорт из-за возобновившихся акций протеста, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
Интерфакс 04:35
Происшествия
Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии
Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети.
РИА Новости 03:33
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Армия и оружие
Многочисленные жертвы и разрушения: США нанесли авиаудар по Сирии
США нанесли авиаудар по сирийской провинции Идлиб. Результат атаки – многочисленные жертвы и разрушения.
Вести.Ru 05:43
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал видео зажигательного танца с Лаймой Вайкуле
Максим Галкин опубликовал видео зажигательного танца с Лаймой Вайкуле Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева познакомились в 2001 году на фестивале "Славянский базар" в Витебске, где Примадонна была в составе в жюри, а молодой артист выступал с первым сольным концертом.
Вокруг ТВ 04:44
Политика
Сенатор Мархаев подал в суд после публикации РЕН ТВ о нападении
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев обратился к генеральному прокурору и подал иск в суд после сюжета на телеканале РЕН ТВ о его нападении на журналистку.
РБК 05:25
Происшествия
В аварии на белгородской трассе погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковушек в Красногвардейском районе Белгородской области.
Вести.Ru 04:22
Общество
Робота Федора уличили в воровстве фотографий
Lenta.ru вчера в 16:26
Политика
Дуда рассказал о сговоре Сталина и Гитлера против Польши
News.ru вчера в 23:28
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости вчера в 07:31
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 30 августа в 12:03
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19
Недвижимость
Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками
Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск.
Коммерсантъ вчера в 13:01
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Единоборства
Поветкин победил Фьюри по очкам
Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.
Пятый канал вчера в 18:01
Политика
Зеленский пообещал лично защищать инвестиции в Украину
Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса в Польше призвал предпринимателей инвестировать в Украину, пообещав лично защищать эти инвестиции, сообщает его пресс-служба.
RT на русском 04:36
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru вчера в 04:58
Происшествия
Сироткин отреагировал на смерть Юбера
RT на русском вчера в 15:51
Футбол
Клопп прокомментировал поведение Мане
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу поведения нападающего Садио Мане.
Евро-футбол.ру вчера в 16:26
Происшествия
Более 20 человек пострадали во время концерта в Германии
В германском городе Эссен более 20 человек пострадали при обрушении сцены во время концерта рэп-исполнителей Casper и Marteria.
Российская газета вчера в 19:50
Политика
Дуда твердо пообещал Зеленскому сохранить санкции против России
Президент Польши Анджей Дуда во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал продолжение санкционной политики в отношении России.
Газета.Ru вчера в 11:27
Происшествия
Вертолет упал в Клязьминское водохранилище под Москвой
Вертолет зацепился за линию электропередач близ подмосковного Долгопрудного и упал в Клязьминское водохранилище, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
Интерфакс вчера в 12:50
Культура
Светлаков временно вернется в «Уральские пельмени»
Известный шоумен Сергей Светлаков сыграет в КВН за команду «Уральские пельмени». Об этом комик сообщил в интервью порталу .
YA62.ru 04:15
Общество
В книгу рекордов Гиннесса внесли подростка с 57 размером обуви
16-летний житель Берлина Ларс Мотц попал в книгу рекордов Гиннеса как подросток с самым большим размером ноги: у молодого человека 57 размер обуви.
РЕН ТВ вчера в 21:11
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Общество
Воссоединение в Венеции: Моника Беллуччи и Венсан Кассель появились вместе на фотоколле фильма «Необратимость»
На Венецианском кинофестивале прошел фотоколл, посвященный специальному показу перемонтированной версии знаменитого фильма провокационного режиссера Гаспара Ноэ «Необратимость», в котором Моника Беллуччи и Венсан Кассель снялись вместе в 2002 году.
WMJ.ru вчера в 11:27