Футбол
Спорт-ЭкспрессБерише подарили машину за матч с «Тамбовом»
Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша после матча 8-го тура чемпионата России против «Тамбова» (1:1) получил в подарок автомобиль. Игрок сборной Косово отметился голом в концовке встречи.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:30, Вашингтон
Происшествия
Спасатели вытащили из воды упавший в Подмосковье вертолет
Российская газета вчера в 20:25
Политика
Зеленский заявил о необходимости законопроекта о правах нацменьшинств
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать законопроект о защите прав национальных меньшинств.
RT на русском вчера в 15:18
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Здоровье
Названы ранние симптомы диабета
Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.
Известия вчера в 15:40
Политика
Зеленский анонсировал «громкую историю» про партию Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» предсказал «очень громкую историю» по поводу финансирования партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», руководителем которой является бизнесмен Виктор Медведчук.
РБК 00:09
Хоккей
Хоккеисты «Локо» в третий раз выиграли молодежный Кубок мира
РИА Новости вчера в 14:54
Шоу-бизнес
Солнечный сын Бледанс пойдет в 1 класс
Телепрограмма 00:31
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости 30 августа в 11:54
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Футбол
«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте
РБК вчера в 16:52
Политика
Польша обвинила Россию в несоответствии «исторической правде»
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью изданию Radio Maryja рассказал о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 21:24
Общество
В России изменились правила призыва в армию
Российские призывники получили возможность отказаться от отсрочки от службы в армии.
Lenta.ru вчера в 17:15
Происшествия
В Саратове отец зарезал свою двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержан мужчина, которого подозревают в том, что он зарезал свою двухмесячную дочь, которая имела врожденные патологии.
REGNUM 00:43
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета вчера в 17:46
Политика
Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК вчера в 16:36
Происшествия
При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском вчера в 12:06
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости вчера в 07:31
Политика
Пушков отреагировал на обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко относительно конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 30 августа в 22:25
Наука
Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно
Прекрасная половина лучше запоминает детали и факты, что делает почти любой спор между мужчиной и женщиной совершенно бесполезным.
ТК Звезда 00:31
Происшествия
Тело погибшей в Турции девочки отправили в Россию
Тело 12-летней девочки, погибшей в результате несчастного случая в отеле Бодрума, отправили авиарейсом из Антальи в Санкт-Петербург.
РБК 01:13
Политика
Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Высшей школе менеджмента в Лейпциге рассказала о планах после ухода со своего поста.
RT на русском вчера в 16:12
Здоровье
Кого ты лечишь: молодых врачей допускают только в поликлиники
Раньше, отучившись шесть лет, выпускник медицинского вуза обычно шел в интернатуру.
Известия вчера в 17:02
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 30 августа в 12:54
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Общество
Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти
Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ 30 августа в 22:28
Теннис
Рублев вышел в четвертый круг US Open
Россиянин Андрей Рублев одержал победу в матче третьего круга US Open. В трех сетах он переиграл австралийца Ника Кирьоса.
Спорт-Экспресс вчера в 22:54
Шоу-бизнес
Собчак запускает шоу о семье Рудковской в формате Кардашьян
По словам источников Super, реалити расскажет о жизни Яны Рудковской, всей ее семьи и окружения без купюр и с массой эксклюзивных подробностей — как бытовых, так и из-за закулисья мира шоу-бизнеса и моды.
Super.ru вчера в 06:24
Кино
«Джокера» показали на Венецианском кинофестивале
РЕН ТВ вчера в 23:11
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе поделилась откровенным снимком с Максимом Виторганом
Например, в последний день лета у Нино в сторис появился снимок, на котором видно, как ее бедер касается рука мужчины.
StarHit.ru вчера в 11:00