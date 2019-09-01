Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша после матча 8-го тура чемпионата России против «Тамбова» (1:1) получил в подарок автомобиль. Игрок сборной Косово отметился голом в концовке встречи.

Берише подарили машину за матч с «Тамбовом»

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