РПЛ
Sport.ruБерише за гол в ворота «Тамбова» подарили машину
В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Он всегда нацелен на ворота соперников, неудержим, в каждом матче бьется за клуб, отдавая все силы. Он заслуженно был признан лучшим игроком матча "Ахмат" "Тамбов".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:01, Вашингтон
Наука
Китайские ученые разработали гель для восстановления зубной эмали
Ugpressa.ru вчера в 12:50
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Российская газета вчера в 17:46
Армия и оружие
«Роскосмос» начал производство самых мощных ракетных двигателей
НПО «Энергомаш», входящее в госкорпорацию «Роскосмос», запустило серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Известия 02:41
Общество
В России изменились правила призыва на военную службу
В России начали действовать изменения, коснувшиеся правил призыва в армию. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Газета.Ru 02:27
Интернет
В Windows 10 появилась возможность переустановки системы из облака
Скоро о необходимости подключать к ПК накопитель с локальной копией ОС Windows для переустановки последней можно будет забыть – в операционной системе появилась возможность переустановки по Сети из облака.
iXBT.com 02:01
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Происшествия
Пострадавшую при аварии самолета в Подмосковье девочку прооперировали
Девочка, пострадавшая во время жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, перенесла трехчасовую операцию, сообщил представитель Клинской городской больницы в эфире телеканала «Россия 24».
Ридус вчера в 14:41
Происшествия
Мать из Башкирии показала, как убивала своего годовалого ребенка
Мать двоих детей Юлия Хабирова в подробностях показала правоохранителям, как убивала своего годовалого сына Тимура.
Bash.News вчера в 09:38
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
Газета.Ru вчера в 23:57
Политика
Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru вчера в 10:17
Общество
Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти
Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ 30 августа в 22:28
Происшествия
Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии
RT на русском вчера в 13:08
Транспорт
Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге откроют 5 сентября
Три новых станции Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - откроются 5 сентября.
ТАСС вчера в 17:25
Футбол
«Дижон» не смог опередить «Монако», проиграв третий матч подряд
Французский «Дижон» потерпел третье поражение подряд на старте лиги 1. Команда из столицы Бургундии проиграла «Анже», пропустив два безответных мяча.
Матч ТВ вчера в 16:04
Происшествия
В Армении нашли мать младенца, тело которого обнаружили на свалке
Сотрудники полиции Армении нашли мать ребенка, тело которого со связанными руками и ногами было обнаружено в субботу на городской свалке города Гюмри, сообщили в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 13:30
Происшествия
Тело погибшей в Турции девочки отправили в Россию
Тело 12-летней девочки, погибшей в результате несчастного случая в отеле Бодрума, отправили авиарейсом из Антальи в Санкт-Петербург.
РБК 01:13
Происшествия
Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе
Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.
Интерфакс вчера в 19:25
Транспорт
Почти 130 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах отменили и задержали почти 130 рейсов.
Газета.Ru вчера в 01:26
Политика
Вице-президент США встретится с Зеленским в Варшаве
Вице-президент США Майк Пенс намерен в воскресенье, 1 сентября, провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Варшаве.
Известия вчера в 21:42
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре прошлого года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный до 17,5 тыс. рублей минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Интерфакс вчера в 20:48
Политика
Цхинвал потребовал от Грузии убрать блокпост с территории Южной Осетии
Грузия до утра пятницы должна убрать блокпост с территории Южной Осетии, заявила югоосетинская делегация на встрече в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты.
Взгляд.ру 29 августа в 17:49
Общество
В вузах России обучат студентов технологиям искусственного интеллекта
Более 100 российских высших учебных заведений организуют программы по обучению студентов технологиям искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России.
RT на русском 02:45
Шоу-бизнес
Влад Кадони: «Рената Литвинова превратилась в серость»
Наш эксперт, ведущий «ДОМа‑2» Влад Кадони, оценил наряды знаменитостей, отметив, что наряд Регины Тодоренко — катастрофа и вырез кофточки Кейт Бланшетт подобран неправильно.
StarHit.ru 01:00
Политика
В США не исключают введения санкций из-за «Северного потока — 2»
Власти США, которые серьезно рассматривают возможность введения ограничительных мер в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2», ведут переговоры на «высоком уровне».
REGNUM вчера в 11:42
Армия и оружие
Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru 30 августа в 04:34
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 30 августа в 10:54
Авто
На видео показали уникальный Chevrolet Corvette с 1000-сильным мотором
На ютуб-канале «Привет Тачка» показали видео с Chevrolet Corvette C6, который был выпущен в 2013 году. Но это не стандартный автомобиль.
Тарантас Ньюс 02:18