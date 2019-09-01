В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Он всегда нацелен на ворота соперников, неудержим, в каждом матче бьется за клуб, отдавая все силы. Он заслуженно был признан лучшим игроком матча "Ахмат" "Тамбов".

Берише за гол в ворота «Тамбова» подарили машину

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