Шведский новичок «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал свой переход в российский клуб. По словам Берга, об интересе «Краснодара» он узнал две недели назад, он слышал многое о «Краснодаре» от шведских футболистов.

Берг рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»

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