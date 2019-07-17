Футбол
Берг рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»Нева Спорт 09:29
Шведский новичок «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал свой переход в российский клуб. По словам Берга, об интересе «Краснодара» он узнал две недели назад, он слышал многое о «Краснодаре» от шведских футболистов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:03, Вашингтон
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году
Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будет электронный документ.
Обновлено в 10:45
Спорт
Россиянка стала самой титулованной синхронисткой в истории
Российская синхронистка Светлана Ромашина на чемпионате мира по водным видам спорта в соревнованиях в произвольной программе выиграла золотую медаль, которая стала 20-й в карьере отныне самой титулованной представительницей этого вида спорта.
Обновлено в 07:49
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
ВС России начали получать новейшие автоматы АК-12
Вооруженные силы РФ получили первую партию самых новых автоматов АК-12.
Обновлено в 04:48
Культура
Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
Обновлено в 03:39
Общество
Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака
Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:17
Авто
Эксперты назвали самые ненадежные АКП
Обновлено в 02:00
Экономика
Антипинский НПЗ спустя три месяца простоя возобновит работу
«Транснефть» планирует возобновить поставки нефти на Антипинский НПЗ в Тюменской области с 18 июля.
Обновлено в 04:48
Политика
«Газпром» увеличил объёмы транзита газа через украинскую ГТС
Компания «Газпром» увеличила на 25% объёмы транзита газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Симоньян присоединилась к флешмобу на странице Леди Гаги в Instagram
Главный редактор RT Маргарита Симоньян присоединилась к флешмобу, организованному российскими пользователями Instagram, которые оставляют комментарии под фотографией американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 10:58
Общество
Госдума приняла законопроект о квотировании выбросов
Госдума на пленарном заседании в среду приняла правительственный закон о проведении в 2020-2024 годах в ряде регионов РФ эксперимента по квотированию выбросов.
Обновлено в 06:20
Происшествия
«Фонтанка» сообщила о задержании «друга Кудрина» в Петербурге
В Санкт-Петербурге в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля задержали предпринимателя и продюсера Рушана Насибулина, а также предпринимателя Александра Внучкина.
Обновлено в 10:46
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Футбол
«Челси» представил форму с российским триколором
Обновлено в 05:35
Футбол
Сын Тихонова стал игроком «Химок»
Обновлено в 09:45
Игры
Версия Tetris Effect для ПК появится в Epic Games Store
Музыкальная головоломка Tetris Effect, которая ранее была эксклюзивом для PlayStation 4, появится на ПК.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Медведчук прокомментировал начало переговоров между Путиным и Зеленским
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук позитивно расценивает состоявшиеся переговоры между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, но не видит конкретных шагов со стороны украинского лидера по восстановлению мира.
Обновлено в 10:55
Политика
Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России
Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Происшествия
Задержание подкинувших наркотики росгвардейцев попало на видео
Незадолго до описанных событий 16-летний юноша набрал номер "112" и попросил о помощи: "Подкинули наркотики и требуют денег".
Обновлено в 09:33
Авто
Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры
Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Трамп прокомментировал принятую конгрессом резолюцию о расизме
Президент США Дональд Трамп прокомментировал резолюцию, принятую конгрессом, в которой осуждаются его «расистские высказывания» в адрес некоторых членов палаты представителей.
Обновлено в 01:12
Интернет
Основатели Prisma запустили мессенджер, который ищет чаты с помощью камеры и геолокации
Создатели фотосервиса Prisma Алексей Моисеенков и Арам Харди запустили приложение с групповыми чатами Capture.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке
Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41