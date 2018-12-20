Футбол

«Витесс» подтвердил назначение Березуцких помощниками Слуцкого
Бомбардир.ру
вчера в 01:11

«Спортивный директор клуба уже объявил, что с января Березуцкие приступают к работе», – сказал экс-тренер сборной России Слуцкий.
Бомбардир.рувчера в 01:11

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Березуцкие присоединятся к Слуцкому в «Витессе» в январе

РИА Новости04:34

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Реальное время17 декабря в 03:00
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Российский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта России. Капитан сборной России в 2014 и 2016 годах. Шестикратный Чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России.
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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